PZBUK Typ Dnia: Spójnia powalczy o zwycięstwo w Dąbrowie

Uskrzydlona ostatnim zwycięstwem, solidnie wzmocniona Spójnia powalczy o kolejne punkty z znajdującym się w kryzysie MKS-em Dąbrowa Górnicza. Typujemy, że stargardzianie nie przegrają wyżej niż 5 punktami, a może nawet powalczą o wygraną.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Spójnia +6 (nie przegra wyżej niż 5 punktów) w PZBUK za 1,90

Spójnia w czwartek zaliczyła bardzo ważne zwycięstwo na własnym parkiecie z Miastem Szkła Krosno 90:78, co pozwoliło jej uciec z ostatniego miejsca w tabeli. Jednak wciąż pewnie utrzymania nie są, co oznacza, że mobilizacja wciąż w zespole Kamila Piechuckiego powinna być ogromna.

W tamtym spotkaniu kapitalny debiut zaliczył Jimmie Taylor (więcej TUTAJ>>), który zdobył 27 punktów i miał 9 zbiórek. Amerykanin był nie do zatrzymania pod koszem. W zespole z Dąbrowy też raczej na próżno szukać dla niego rywala.

Oprócz Taylora do składu dołączył także Tweety Carter. Nowi gracze, a także dotychczasowy lider, Rod Camphor, to gwarancja solidności i jakości po obu stronach parkietu. To trio być może będzie kluczem to zapewnienia utrzymania w PLK.

MKS z kolei jest ostatnio w totalnej rozsypce. Przegrał ostatnie 4 spotkania, w tym jedno z ostatnim w lidze Treflem Sopoto na własnym parkiecie 69:84. Na własnym parkiecie dąbrowianie nie wygrali od 5 meczów.

W ostatnich godzinach okienka transferowego MKS do ligi zgłosił nowego podkoszowego, Deng Denga. Pochodzący z południowego Sudanu zawodnik mierzy 203 centymetry wzrostu i z pewnością przyda się w podkoszowej rotacji dąbrowian, jednak także i on środkowym nie jest.

Mecz o godz. 18:00, transmisja w emocje.tv.

Typ PK: Spójnia +6 (nie przegra wyżej niż 5 punktów) w PZBUK za 1,90

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>