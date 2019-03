PZBUK Typ Dnia: Spurs pokonają u siebie Warriors

Golden State Warriors wygrali ostatnie dwa mecze wyjazdowe z mocnymi przeciwnikami, ale naszym zdaniem to Spurs będą lepsi w nadchodzącym spotkaniu. Mistrzowie NBA prawdopodobnie zagrają bez DeMarcusa Cousinsa i Kevina Duranta.

Typ PK: Spurs wygrają, kurs w PZBUK: 2,10

Warriors są w trakcie trasy wyjazdowej. Do tej pory pokonali 106:104 Rockets na ich parkiecie i Thunder w Oklahoma City 110:88. Mecz w San Antonio będzie ich trzecim meczem poza własną halą z rzędu.

Do tego zespół Golden State ma spore problemy z urazami. Cały czas status Kevina Duranta i jego kostki określany jest jako „questionable”, czyli nie wiadomo, czy zagra przeciwko San Antonio. Podobnie jest w przypadku DeMarcusa Cousinsa, który opuścił mecz z Thunder w czwartej kwarcie z uwagi na kontuzję prawej stopy.

Znając praktyki Warriors, raczej nie będą forsować swoich gwiazdorów. Mecz ze Spurs ma być debiutem dla powracającego do składu Golden State Andrew Boguta.

Z kolei Spurs wygrali 8 ostatnich spotkań. Pokonali nie tylko słabeuszy, ale i Thunder, Nuggets, czy Bucks. W ostatnim meczu wygrali na własnym parkiecie z Portland Trail Blazers 108-103.

Dodatkowo pomiędzy Spurs u siebie, a Spurs na wyjeździe jest przepaść. Zespół z San Antonio we własnej hali ma bilans 28-7, a na wyjeździe zaledwie 13-22.

