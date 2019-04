PZBUK Typ Dnia: Stal i Trefl postawią na atak

Rozpędzona i gromiąca ostatnio rywali z dołu tabeli Bm Slam Stal w sobotę o godz. 12.40 zagra w Sopocie z Treflem, który w obronie bywa koszmarny, za to w ataku ma czym postraszyć. Typujemy, że w tym meczu może paść więcej niż 163 punkty.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ: więcej niż 163,5 punktów w meczu, za 1.88 w PZBUK

Ostatni mecz Trefla w Lublinie obnażył po raz kolejny wszystkie słabości tej drużyny na tle skupionego rywala. Obrona znów była momentami ośmieszana (stracone 100 punktów), a to niedobry prognostyk przed decydującymi meczami w walce o utrzymanie. Z zespołami z górnej 9 w tym roku tylko dwa razy stracili mniej niż 89 punktów – z defensywną Legią i z MKSem.

Zwycięstwa właśnie nad MKS-em czy Polpharmą były promykiem nadziei na lepszą grę sopocian, jednak nie można zapominać, że dąbrowianie grali jeszcze bez Deng Denga, a starogardzianie bez Justina Bibbinsa. Trefl wciąż jest słaby i ciężko się spodziewać by był w stanie zatrzymać rozpędzoną Stal.

Stal jest od kilku tygodni w sporym gazie. Przegrała co prawda z Arką Gdynia, jednak resztę rywali po prostu gromi. Rozhulał się Mike Scott (więcej TUTAJ >>), wrócił do składu Nemanja Jaramaz, a przecież jeszcze Casper Ware nie zaliczył meczu WOW, który zawodnikowi takiej klasy na pewno się przydarzy.

Trefl zdobywa średnio 81,9 punktu, a po dojściu Phila Greene’a i powrocie do składu Sasy Zagoraca potencjał w ataku jest jeszcze większy. Ostrowianie przeciętnie zdobywają 86,5 punktu, przy czym z rywalami z dolnej najmniej zdobyli 82 w Krośnie. Przeważnie są to wyniki dużo wyższe.

W pierwszym spotkaniu między tymi ekipami padło 168 punktów, Stal wygrała 91:77. Typujemy, że i tym razem zobaczymy wiele punktów, więcej niż 163.

Typ: więcej niż 163,5 pkt., za 1.88 w PZBUK

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>