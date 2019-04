PZBUK Typ Dnia: Start pewniakiem w Lublinie

W Lublinie wciąż liczą na playoffy i z pewnością nie wyobrażają sobie porażki w starciu ze Spójnią. Po rozbiciu Trefla Sopot na własnym parkiecie morale na pewno urosło. Typujemy, że TBV Start wygra 8 punktami lub więcej.

Spójnia wygrała swój ostatni mecz z Polpharmą Starogard Gdański, który zdecydowanie przybliżył ją do utrzymania w lidze. Zwycięstwo w dużej mierze było zasługą Tweety’ego Cartera, który zagrał fenomenalnie – 20 punktów i 4 asysty.

Jednak pokonanie bardzo słabej w 2019 roku Polpharmy to dopiero drugie zwycięstwo od przerwy na Puchar Polski (wcześniej Miasto Szkła Krosno). Spójnia ma drugi najgorszy bilans małych punktów w lidze i nadal kadrowo jest jedną z najsłabszych drużyn.

W pierwszym meczu Start wygrał 87:75. Na własnym parkiecie tym bardziej będzie faworytem tego pojedynku.

Lublinianie nie mogę pozwolić sobie już na jakąkolwiek porażkę, jeśli chcą znaleźć się w pierwszej ósemce na koniec sezonu. Motywacja będzie na pewno wielka, a przecież argumenty sportowe leżą po ich stronie.

Start ostatnio rozbił Trefl na własnym parkiecie aż 100:75. Wydaje się, że gra zespołu Davida Dedka z każdym meczem jest coraz lepsza. Od Pucharu Polski zanotowali kilka porażek, głównie z wyżej notowanymi rywalami, ale w każdym z nich byli blisko końcowego sukcesu.

Typujemy, że mocny na własnym parkiecie Start (bilans 8-5) powinien pewnie wygrać ze Spójnią wyżej niż 7 punktami. Mecz we wtorek, godz. 18.30.

