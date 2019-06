PZBUK Typ Dnia: Stelmet zakończy sezon z brązem

Zmęczona i poobijana Arka musi walczyć o trzecie miejsce w bardzo okrojony składzie, dlatego typujemy, że Stelmet Enea BC Zielona Góra w ostatnim meczu sezonu przypieczętuje zdobycie brązowego medalu – nie przegra wyżej niż 5 punktami.

Pierwszy mecz wygrali zielonogórzanie i to aż 95:77. Po zawodnikach Arki było widać spore zmęczenie, a do tego wszystkiego dochodzą mniejsze i większe kontuzje, z którymi boryka się przynajmniej połowa składu.

W rewanżowym spotkaniu nie zagra Robert Upshaw i Filip Dylewicz, wątpliwy jest występ Josha Bostica i Adama Łapety. Do tego do Stanów wyleciał już Marcel Ponitka, który będzie próbował swoich sił na workoutach drużyn NBA (więcej TUTAJ>>).

Ta okrojona kadra, szczególnie pod koszem, sprawia, że Stelmet ma sporą przewagę na rywalami. Już w pierwszym meczu uwidoczniły się problemy w obronie Darko Planinicia, jakie miał zespół z Gdyni, a konkretnie Dariusz Wyka i Mikołaj Witliński.

Do tego dochodzi bardzo jednowymiarowy atak. Arka został w składzie praktycznie z samymi strzelcami dystansowymi, co każe sądzić, że znów gdynianie mogą oddać 40 i więcej rzutów za 3 punkty.

Typujemy, że Stelmet zakończy sezon 2018/19 z brązowym medalem, a na dodatek nie przegra meczu rewanżowego więcej niż 5 punktami.

Mecz w poniedziałek o 20:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

