PZBUK Typ Dnia: Świeży Cukier zacznie od wygranej

Zaledwie 3 dni na odpoczynek i przygotowanie się do finału miał Anwil Włocławek. Do tego z drobnym urazem boryka się Ivan Almeida, dlatego typujemy, że w pierwszym meczu zwycięstwo, przynajmniej 5 punktami, odniesie Polski Cukier Toruń.

Typ PK: Polski Cukier -4 pkt. (wygra wyżej niż 4 pkt.), za 1,90 w PZBUK

Polski Cukier Toruń w tym playoff rozegrał zaledwie 6 spotkań. Szybko z kwitkiem odprawiony został King Szczecin, a potem Stelmet Enea BC Zielona Góra. Anwil z kolei ma za sobą bardzo ciężką i wyniszczającą serię z Arką Gdynia. Włocławianie ostatni mecz rozegrali w niedziele i przed finałem mieli zaledwie 3 pełne dni na odpoczynek i przygotowanie się do tej serii.

Dodatkowo z urazem zmaga się Ivan Almeida. Kabowerdeńczyk nie uczestniczył w treningach po serii z Arką, choć w meczach ma wystąpić. Nie zmienia to jednak faktu, że kontuzja może w pewien sposób ograniczyć lidera Anwilu.

Torunianie to także zupełnie inna drużyna niż Arka, do której stylu Anwil zdążył się już przyzwyczaić. Mocno obsadzony pod koszem Polski Cukier wydaje się być jeszcze trudniejszym rywalem niż gdynianie, szczególnie w momencie kontuzji Roberta Upshawa.

Dodatkowym, bardzo ważnym atutem jest przewaga własnego parkietu. O tyle, o ile na trybunach dominować mogą białe koszulki, tak obycie z toruńską areną jest po stronie gospodarzy.

Typujemy, że Polski Cukier wygra mecz numer 1 różnicą powyżej 4 punktów.

Mecz w czwartek o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

