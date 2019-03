PZBuk Typ Dnia: Thunder z patentem na Warriors

Występ Kevina Duranta przeciwko jego byłej drużynie wciąż jest niepewny, a to oznacza, że Thunder mogą być nawet minimalnym faworytem tego spotkania. Spodziewamy się meczu pod dyktando zespołu z Oklahoma City, w którym padnie w sumie mniej niż 228,5 punktu.

Typ PK: suma poniżej 228,5, kurs w PZBUK za 1,92

Warriors są na pierwszym miejscu w Konferencji Zachodniej, natomiast Thunder, po ostatnich wpadkach, spadli na dopiero piątą lokatę. Motywacji zawodnikom z Oklahoma City na pewno nie zabraknie, a przecież pojedynek Thunder z Warriors to także już swego rodzaju rywalizacja, jaka powstała na parkietach NBA.

Jak do tej pory, te drużyny zmierzyły się w tym sezonie 2 razy. W pierwszym wygrali Warriors 108:100, w drugim przegrali aż 95:123. Ani razu suma punktów w spotkaniu nie przekroczyła 228.

Cały czas pod znakiem zapytania stoi występ Kevina Duranta, który opuścił wygrany mecz z Rockets 106-104. Było to bardzo dobre spotkanie koszykarzy z Oakland, a mimo to zdobyli „zaledwie” 106 punktów. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z jeszcze lepszą obroną.

Thunder to przede wszystkim zespół skoncentrowany na defensywie. Ma w swoim składzie kilku naprawdę dobrych defensorów z Stevenem Adamsem i Paulem George’em na czele. Ich obrona jest aktualnie na czwartym miejscu w defensywnym rankingu w NBA. Warriors są dopiero na 16.

Jeśli chodzi o atak, to w tym względzie brylują Warriors, którzy są na pierwszym miejscu w lidze w ofensywnym rankingu. Thunder zajmują dopiero 15. lokatę.

To będzie także kolejne wyjazdowe spotkanie Warriors, więc można się spodziewać, że to Thunder będą chcieli narzucić swój styl gry w tym spotkaniu.

Typ PK: suma poniżej 228,5, kurs w PZBUK za 1,92

