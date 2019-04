PZBUK Typ Dnia: Trefl pewnie wygra w Koszalinie

Trefl zagra o życie z AZS-em, który jedną nogą jest już na wakacjach. Biorąc pod uwagę problemy organizacyjne w zespole z Koszalina typujemy, że sopocianie wygrają to spotkanie więcej niż 6 punktami.

Po pierwsze, Trefl w tym spotkaniu będzie grał z nożem na gardle. Sopocianie, jeśli chcą się utrzymać w PLK, muszą to spotkanie wygrać i dodatkowo liczyć na porażkę Miasta Szkła Krosno w meczu z GTK Gliwice.

O motywacje trudno nie będzie. Trefl pokazywał już w poprzednich meczach, że potrafi się spiąć i grać skutecznie, choć to ostatnie spotkanie z Kingiem Szczecin była dla nich mocno nieudane.

Po drugie, AZS gra o nic, a dodatkowo tak naprawdę nie wiadomo, w jakim składzie wystąpi. Nie są tajemnicą problemy finansowe w tym klubie i zaległości z tego tytułu wobec zawodników.

Ciężko przypuszczać, by koszykarze z Koszalina mieli sobie flaki wypruwać z tego tytułu w meczu o nic. Zespół prowadzony przez Marka Łukomskiego w tym tygodniu prawie w ogóle nie trenował i nie przygotowywał się zbyt mocno do tego meczu.

Trefl więc może mieć ułatwione zadanie, a przecież nawet w pełnych składach można by było się zastanawiać, czy to właśnie czasem sopocianie nie byliby faworytem tego meczu.

Typujemy, że zespół prowadzony przez Marcina Stefańskiego wygra w Koszalinie różnicą większą niż 6 punktów.

Mecz w niedziele o 17:45. Transmisja na emocje.tv

