PZBUK Typ Dnia: Trefl powalczy o życie w Dąbrowie

Trefl Sopot jest w beznadziejnej sytuacji w ligowej tabeli i desperacko potrzebuje zwycięstw. MKS z kolei w ostatnich meczach nie wyglądał zbyt dobrze, dlatego widzimy szansę na wyrównane spotkanie.

Typ PK: Trefl +5,5, kurs w PZBUK 1,68

Trefl to oczywiście w tym momencie najgorszy zespół PLK. Już drugi raz zmienili trenera, którym obecnie jest debiutant, Marcin Stefański. Pierwszy mecz nie poszedł po jego myśli, teraz miał więcej czasu na wprowadzenie potencjalnych zmian i być może Trefl czymś w Dąbrowie zaskoczy.

Do składu w ostatnim meczu wrócił już Jonte Flowers, co także daje nadzieję na poprawę gry Trefla. Jego powrót powinien dać trochę dodatkowej energii, szczególnie w obronie.

Zespół z Trójmiasta potrzebuje zwycięstw jak tlenu. Jest na ostatnim miejscu w tabeli, a terminarz im nie sprzyja. Mecz z MKSem to idealna okazja do tego by się wreszcie przełamać i odrobić stratę do Spójni i Miasta Szkła.

Jest to o tyle możliwe, że MKS ostatnio formą nie imponuje. W ostatnich dwóch spotkaniach, z Arką i Kingiem, można powiedzieć, że nawet się nie postawili. Wysoką porażkę z Arką można zrozumieć, ale już wysokiej porażki w Szczecinie nieszczególnie, w końcu dąbrowianie walczą właśnie m.in. z Kingiem o miejsce w playoff.

Warto także odnotować, że MKS na własnym parkiecie radzi sobie o wiele gorzej niż na wyjazdach. We własnej hali mają bilans 3-8, z kolei poza nią 8-3. Nasilają się plotki o odejściach kolejnych polskich zawodników, to nie jest dobry klimat do gry.

