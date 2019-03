PZBUK Typ Dnia: Trefl trochę postawi się Stelmetowi

Trefl na własnym parkiecie (środa, godz. 18) będzie podejmować Stelmet Enea BC Zielona Góra. Zwycięstwo jest mało prawdopodobne, ale typujemy, że wzmocnieni nowym Amerykaninem i trochę odbudowani psychicznie, sopocianie nie będą tylko tłem dla wyżej notowanego rywala.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Trefl +17 (nie przegra wyżej niż 16), kurs w PZBUK: 1,68

Na to spotkanie zapowiadany jest rekord frekwencji w ERGO Arenie podczas meczów Trefla Sopot w tym sezonie. Zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko, szczególnie, że gospodarze desperacko potrzebują zwycięstw i do każdego meczu muszą podchodzić, jak do meczu o być albo nie być w PLK.

W ostatniej kolejce pierwsze zwycięstwo na swoim koncie zapisał Marcin Stefański, a jego zespół dość gładko pokonał rozpadający się MKS Dąbrowa Górnicza. Być może ta wygrana odblokowała mentalnie koszykarzy z Sopotu, bo chyba tam leżał największy problem Trefla. Potencjału w składzie przecież nie brakuje.

Zielonogórzanie w tym sezonie wpadek nie zaliczają i ciężko liczyć, by Trefl był w stanie pokonać zespół Igora Jovovicia. Jednak zdeterminowany zespół z Sopotu może narobić problemu faworytom.

Tak wysoko (różnica 17 i więcej punktów) Stelmet ostatnio wygrał na wyjeździe w Warszawie 2 stycznia. Zmęczona drużyna z Zielonej Góry przepycha często swoje mecze, ale nie gniecie rywali i raczej oszczędza siły, kontrolując bezpieczną przewagę.

W pierwszym meczu między tymi ekipami, w Zielonej Górze, Stelmet wygrał 18 punktami, 93:75. Oprócz tego spotkania, ten „beznadziejny” Trefl, wyżej jak 16 punktami przegrał zaledwie raz – z Legią w Warszawie, 58:75. Po tym meczu pracę stracił Jukka Toijala.

Dodatkowo sopocianie dołożyli we wtorek kolejnego zawodnika. Phil Greene (więcej TUTAJ>>) to gracz z bardzo dużym potencjałem, który nawet bez treningów z zespołem może pomóc znacznie w tym spotkaniu.

Typ PK: Trefl +17 (nie przegra wyżej niż 16), kurs w PZBUK: 1,68

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>