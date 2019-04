PZBUK Typ Dnia: Twarda walka Stali z Cukrem

Polski Cukier Toruń, wreszcie z Przemysławem Karnowskim, a także z Cheikhiem Mbodjem, ale za to bez Michaela Umeha zagra w Ostrowie ze Stalą (godz. 20.00). Spodziewamy się twardego, playoffowego grania i niskiego wyniku.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Poniżej 169 punktów w PZBUK za 1,90

W pierwszym starciu na początku tego roku pewnie wygrała ekipa Polskiego Cukru Toruń 87:70. Świetnie, tak jak w zeszłorocznych playoffach, zagrał Cheikh Mbodj, który zdobył 20 punktów. Senegalczyk wraca na to spotkanie do składu Twardych Pierników po kontuzji (rozcięcie ręki), tak jak i Przemysław Karnowski (więcej TUTAJ>>), który nie grał od ponad 4 miesięcy.

13 punktów w tamtym spotkaniu zdobył Michael Umeh. Jego z kolei zabraknie – po kłótni z trenerem po meczu z Starogardzie Gdańskim został odsunięty od drużyny. Najlepszymi strzelcami Stali byli Michał Chyliński i Shawn King, po 17 punktów. Polski rzucający także po krótkiej pauzie wraca do składu ostrowian.

Starcia na szczycie tabeli, szczególnie na tym etapie sezonu, charakteryzują się sporą walką, już nie tak szybkim tempem i skupieniem przede wszystkim na defensywie. Spodziewamy się niskiego wyniki, gdzie suma punktów wyniesie mniej niż 169.

Stal nie gra szybko, ma też czasami spore problemy ze skutecznością, szczególnie z zespołami z czołówki. Z kolei Polski Cukier, mając na uwadze chęć wykorzystania swoich podkoszowych, też nie powinien się spieszyć w ataku.

Wolniejsze tempo, mocna defensywa, to wszystko powinno prowadzić do niskiego rezultatu. Oczywiście w obu zespołach są świetni gracze w ataku, ale także są przyzwoici obrońcy. Rob Lowery najprawdopodobniej zajmie się Casperem Warem, a Karol Gruszecki Michałem Chylińskim.

Za niskim wynikiem przemawia także ilość trójek, jakie co mecz rzucają obie drużyny. Przy braku Umeha, Polski Cukier traci bardzo wiele jeśli chodzi o rzuty z dystansu, a Stal wciąż potrafi mieć mecze na tylko 7-8 celnych trójek.

Typ PK: Poniżej 169 punktów w PZBUK za 1,90

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>