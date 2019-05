PZBUK Typ Dnia: Walka i niski wynik we Włocławku

Mecz numer 3 Anwilu z Arką Gdynia (jest 1:2) nie był takim festiwalem pudeł jak drugi, ale i tak królowała obrona. Spodziewamy się, że mecz numer 4 będzie jeszcze bardziej oparty na walce fizycznej, a co za tym idzie padnie w nim mniej niż 170 punktów.

Typ PK: Mniej niż 170 punktów w meczu, w PZBUK za 1,90

W drugim meczu obie drużyny zdobyły w sumie tylko 143 punkty. Defensywa była na najwyższym poziomie. Walka fizyczna w obronie dla obu ekip była na tyle wyniszczająca, że w ataku ręką nawet przy otwartych rzutach drżała.

Trzecie spotkanie przyniosło trochę odmiany, szczególnie jeśli chodzi o skuteczność, ale i tak nie brakowało nerwów. Obie drużyny bardzo mocno ograniczyły grę z kontrataku przeciwników, co spowodowało spowolnienia tempa meczu, a to z kolei przekłada się na niski wynik.

W czwartym meczu możemy spodziewać się podobnego spotkania jak to trzecie. Arka będzie chciała jeszcze agresywniej ruszyć na rywali, o czym mówili po meczu Przemysław Frasunkiewicz i Bartłomiej Wołoszyn. Intensywność w defensywie może oznaczać dość błotny mecz, z dużą liczbą rzutów wolnych i niskim tempem.

Niewątpliwie sporą stratą dla gdynian jest kontuzja Roberta Upshawa. Ogromny środkowy to tak naprawdę jedyny gracz Arki, który odnajduje się w ataku bliżej obręczy. Teraz taktyka ofensywna zespołu z Gdyni będzie jeszcze bardziej oparta o rzuty za 3, które Anwil dość dobrze bronił w trzecim meczu.

Nie można także zapominać, że napięcie i nerwowość z każdym meczem rośnie. Anwil cały czas jest złej sytuacji, ale i Arka musi się zacząć obawiać. Piąty mecz przy rozprężającym się Anwilu niekoniecznie może być bezpieczną opcją zapasową.

Typujemy, że obie drużyny rzuca na to spotkanie wszystkie swoje siły w obronie i w sumie padnie mniej niż 171 punktów.

Mecz we czwartek o 17:45. Transmisja w Polsacie Sport Extra

