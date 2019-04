PZBUK Typ Dnia: Warriors tym razem będą gotowi

Warriors po porażce na własnym parkiecie w meczu numer 5 już raczej rywala nie zlekceważą. Typujemy, że aktualni mistrzowie NBA tym razem nie pozostawią złudzeń LA Clippers i awansują do kolejnej rundy.

Typ PK: Warriors -10 (wygra 11 punktami i więcej), w PZBUK za 1,92

Warriors byli pewniakiem w meczu numer 5, ale chyba zbyt nonszalancko podeszli do tego spotkania i ostatecznie przegrali 121:129, m.in. na skutek bardzo słabej obrony. Tym samym stan rywalizacji wynosi 3:2 dla Golden State, a kolejnym mecz będzie miał miejsce w Los Angeles.

W tej serii dwa spotkania w Staples Center wygrali właśnie goście. Najpierw 132:105, a potem 113:105. W obu tych meczach świetny był Kevin Durant – 38 i 33 punkty.

Na zwycięzcę tej serii czekają już Houston Rockets. Jeśli Warriors chcą podejść do tej serii choć trochę wypoczęci, powinno im zależeć na jak najszybszym zakończeniu tej z Clippers.

Potencjał kadrowy jest nieporównywalnie duży po stronie Golden State. Do tej pory zawodziła w tej serii obrona, ale przecież Warriors potrafią po tej stronie boiska grać. Wydaje się, ze wystarczy bardziej chcieć.

Typujemy, że Warriors nie pozwolą sobie na kolejną wpadkę i zakończą serię pewnym zwycięstwem, przynajmniej 11 punktami.

Mecz w nocy z piątku na sobotę o 4:00.

