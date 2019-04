PZBUK Typ Dnia: Wojna o życie Jazz i Rockets w meczu 5

W nocy z środy na czwartek Houston Rockets będą mieli kolejną piłkę meczową na wygranie serii z Utah Jazz, tym razem na własnym parkiecie. Spodziewamy się, że mecz będzie miał wolne tempo i padnie w nim mniej niż 213 punktów.

Typ PK: Mniej niż 212,5 punktu w meczu, w PZBUK za 1,93

W pierwszych czterech meczach tej serii padało kolejno 212, 216, 205 i 198 punktów. Jazz z każdym meczem poprawiali defensywę, z którą w ostatnim meczu Rockets mieli na tyle dużo kłopotów, że nie przekroczyli bariery 100 punktów.

Wraz z dobrą obroną przyszło także ograniczenie poczynań James Hardena. Lider Rockets nie zdobył w tej serii więcej niż 32 punkty. O tym, jak Jazz poprawiają się w obronie przeciwko najlepszemu strzelcowi NBA piszemy więcej TUTAJ >>

Jeśli Jazz mają szukać gdzieś swoich szans, to tylko w defensywie. Sami nie są zbyt dobrym zespołem po atakowanej stronie parkietu. W tej serii dwukrotnie nie przekraczali 100 punktów.

Co więcej, nie można zapominać, że to mecz o być albo nie być. Rockets także będą chcieli zakończyć tę serię i nie podejdą do tego spotkania lekkomyślnie. Ciężar gatunkowy tego meczu może spowodować, że znów obejrzymy spotkanie pełne walki i niecelnych rzutów.

Spodziewamy się, że zespół Utah i tym razem zaskoczy defensywnie Houston i wynik będzie na tyle niski, że suma punktów będzie mniejsza niż 213.

Typ PK: Mniej niż 212,5 punktu, w PZBUK za 1,93

