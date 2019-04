PZBUK Typ Dnia: Wyniszczająca walka Trefla ze Startem

Obie drużyny będą grały w tym spotkaniu o wielką stawkę – Start o przedłużenie marzeń o playoff, a Trefl o przedłużenie marzeń o utrzymaniu w lidze. Ciężar gatunkowy spotkania sprawia, że spodziewamy twardej obrony i niskiej skuteczności z obu stron.

Typ PK: poniżej 167 punktów w PZBUK za 1,90

Trefl, mimo że nadal jest na dnie defensywnego rankingu, to w ostatnich meczach nie traci już tak wielu punktów. W ostatnich 6 meczach tylko 2 razy sopocianie stracili więcej niż 80 punktów – ze Stelmetem i Miastem Szkła.

Start z ostatnich 5 meczów wygrał tylko jeden – ostatni z Kingiem Szczecin 75:72. Lublinianie myśląc o playoff nie mogą sobie pozwolić na żadną wpadkę. Trefl także będzie grał o bardzo wielką stawkę, ponieważ cały czas widmo spadku jest ogromne, a terminarz najtrudniejszy ze wszystkich zespołów walczących o pozostanie w PLK.

Ostatnie dwa mecze Startu nie obfitowały w mnóstwo punktów. Z Arką padło ich w sumie 151, a z Kingiem tylko 147. Spodziewamy się, że trener David Dedek znów nie będzie forsował tempa i postawi na bezpieczne szachy w starciu z Treflem.

Zwolnienie tempa gry zauważalne jest także w grze sopocian. Trener Marcin Stefański próbuje zaszczepić w swojej drużynie większą cierpliwość w ataku, co ma się przełożyć na mniejszą ilość strat i lepsze wykorzystanie podkoszowych – Pawła Leończyka i Milana Milovanovicia.

Z uwagi na stawkę spotkania typujemy, że w meczu padnie mniej niż 167 punktów. Mecz w Lublinie odbędzie się w sobotę, o godz. 12.40.

Typ PK: poniżej 167 punktów w PZBUK za 1,90

