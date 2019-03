PZBUK Typ Dnia: Zacięta walka o playoff w Szczecinie

Przegrywający ostatnie mecze bardzo minimalnie, TBV Start spróbuje przełamać się w Szczecinie i tym samym wrócić do walki o miejsce w playoffach. Typujemy zacięte spotkanie, w którym lublinianie nie przegrają więcej niż 7 punktami.

Typ PK: Start +8 (nie przegra więcej niż 7) w PZBUK za 1,90

Start w 2019 roku, jeśli już przegrywa, to tylko z czołówką, lub zalicza minimalne wpadki, jak ta w Koszalinie. Jednak bilans jest bezlitosny – 4 ostatnie mecze to 4 porażki – Arka (-9), Stal (-1), AZS (-4), Polski Cukier (-1).

Zespół Davida Dedka myśli o playoff, ale żeby się w nich znaleźć, musi zacząć wygrywać. Nie ma już miejsca na minimalne porażki, dlatego motywacji lublinianom na pewno nie zabraknie, szczególnie, że King to bezpośredni rywal do miejsc 6-8.

W meczu domowym ulegli szczecinianom 71:80. Był to jednak dopiero drugi mecz Joe Thomassona w barwach Startu, który jeszcze wtedy nie znaczył tak wiele dla drużyny jak teraz.

King natomiast wygrał 7 z ostatnich 9 spotkań, ale nie zawsze wszystko wyglądało pięknie, gładko i przyjemnie, jak choćby w meczu z GTK u siebie, gdzie zwycięstwo ratował ostatnim rzutem Tauras Jogela.

Oba zespoły mają zbliżony do siebie potencjał, dla obu jest to mecz o bardzo dużą stawkę. Typujemy, że Start nie przegra więcej niż 7 punktami, a całe spotkanie będzie bardzo wyrównane. Mecz dziś (piątek), godz. 18.00, transmisja w emocje.tv

Typ PK: Start +8 (nie przegra więcej niż 7) w PZBUK za 1,90

