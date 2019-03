PZBUK Typ Dnia: Zacięty szlagier Stelmetu z Cukrem

Stelmet Enea BC Zielona Góra jest faworytem w meczu z Polskim Cukrem Toruń, w końcu we własnej hali jeszcze nie przegrał. Jednak z uwagi na ich słaby bilans z drużynami z czołówki typujemy, że Twarde Pierniki nie przegrają więcej niż 10 punktami.



DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Polski Cukier +11 (nie przegra wyżej niż 10 punktami) w PZBUK za 1,90

W niedzielę Stelmet zaliczył bardzo wstydliwą porażkę w Niżnym Nowogrodzie, gdzie przegrał z rosyjskim zespołem 61:101. Historia tego sezonu nauczyła, że zielonogórzanie w lidze w VTB, a w PLK to dwa inne zespoły i zbyt mocno przywiązywać się do tego wyniku nie należy.

Warto jednak zwrócić uwagę na aspekt zmęczeniowy. To zaledwie nieco ponad 48h różnicy między meczem w dalekiej Rosji, a spotkaniem z zespołem ze ścisłej ligowej czołówki. Przygotowanie taktyczne w tak krótkim czasie też nie jest możliwe do wykonania w efektywny sposób.

Stelmet u siebie nie przegrywa i to oczywiście przemawia za zespołem Igora Jovovicia. Jednak przeciwko drużynom z „Superligi” ma bilans tylko 2-7. Jedno przekonywujące zwycięstwo z Arką, nerwowe ze Stalą i same porażki. To nie wygląda optymistycznie.

W pierwszej rundzie w Toruniu wygrał Polski Cukier 93:89. Wtedy jeszcze oba zespoły występowały w nieco inny składach. W szeregach Twardych Pierników nie było Damiana Kuliga, a w Stelmecie trójki Amerykanów z Quintonem Hosleyem na czele.

Torunianie z 12 ostatnich spotkań ligowych wygrali 11. Przegrali tylko z Anwilem Włocławek u siebie. Ostatnie ich mecze stylem nie przekonywały, ale na końcu to oni schodzili z parkietu jako zwycięzcy.

Typujemy, że Polski Cukier mocno się postawi w Zielonej Górze. Stelmet jest faworytem, ale nie aż tak mocnym, jak to sugerują kursy u bukmacherów.

Mecz o godz. 19.00, transmisja na emocje.tv.

Typ PK: Polski Cukier +11 (nie przegra wyżej niż 10 punktami lub wygra) w PZBUK za 1,90

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>