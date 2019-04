PZBUK Typ Dnia: Żalgiris nie odpuści do samego końca

W czwartek w Kownie mecz ostatniej szansy dla Żalgirisu, który przegrywa w serii do 3 zwycięstw 1:2 z Fenerbahce. Typujemy, że znów zobaczymy fizyczny i bardzo defensywny mecz, w którym padnie w sumie mniej niż 147 punktów.

Typ PK: Mniej niż 147 punktu w meczu, w PZBUK za 1,90

W pierwszych meczach tej serii padało w sumie: 119, 162 i 123 punkty. Oba zespoły specjalizują się w grze w obronie, a atak schodzi na dalszy plan.

Tak tez było w ostatnim spotkaniu, wygranym przez Fenerbahce 66:57. Zespół ze Stambułu odzyskał tym samym przewagę własnego parkietu przełamując Żalgiris na ich terenie.

Mecz w tej serii są bardzo fizyczne, gra się na pograniczu faulu, a sędziowie pozwalają naprawdę na wiele. W poprzednim spotkaniu, obu zespołom nie udało się zdobyć 20 punktów w jednej kwarcie.

Talent ofensywny po obu stronach jest skutecznie ograniczony przez obronę przeciwnika. We wtorek, w Fenerbahce zdobywanie punktów na siebie wziął Marko Gudurić, który i tak trafił tylko 4 z 10 rzutów z gry.

Mecze w playoff Euroligi są rozgrywane w bardzo wolnym tempie. Zespoły boją się, że przyspieszenie gry może spowodować odsłonięcie się w obronie i kontrataki rywali.

Typujemy, że tym razem także zobaczymy spotkanie, w którym punkty znów będzie się zdobywać niezwykle ciężko i padnie ich w sumie mniej niż 147.

Mecz w czwartek o 19:00, transmisja w Polsat Sport News.

