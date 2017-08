PZKosz nie czeka na sprawdzian – 2 lata dla Taylora

Mike Taylor podpisał kontrakt na prowadzenie reprezentacji Polski przed kolejne 2 sezony. Weryfikacja ma przyjść przy okazji Mistrzostw Świata.

Spodziewaną od wielu tygodni wiadomość ogłoszono w Legionowie, przed meczem Polska – Wlk. Brytania. Uzasadniając decyzję, prezes Grzegorz Bachański mówił o pozytywnej ocenie dotychczasowej pracy Amerykanina z kadrą oraz wokół niej oraz o krótkim czasie do – rozpoczynających się w listopadzie – eliminacji mistrzostw świata.

Mike Taylor dziękował związkowi, zawodnikom i wszystkim związanym z kadrą oraz przyznał, że jest podekscytowany nowym wyzwaniem.

Od redakcji:

Nie kwestionujemy ogólnie pozytywnego dorobku Mike’a Taylora w kadrze, ale naszym zdaniem spokojnie można byłoby poczekać do wymiernej weryfikacji, jaką będzie już za tydzień EuroBasket. Trzymamy kciuki i wierzymy w sukces, ale (odpukać we wszystko niemalowane) w razie totalnego niepowodzenia sytuacja zrobi się kontrowersyjna. Podobnie w przypadku początku eliminacji MŚ poniżej oczekiwań.

Uwzględnianie sportowych wyników w ocenie pracy trenera to przecież racjonalne podejście.

TS

