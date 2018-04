PZKosz pozostawia przymus – przepis 2PL bez zmian

Niechęć klubów i brak efektów działania przepisu nie wpłynął na decyzję koszykarskiej centrali. Także w sezonie 2018/19 na boiskach PLK w kązdym momencie będzie musiało występować przynajmniej 2 zawodników z polskimi paszportami.

O możliwej zmianie mówiło się od kilku tygodni – po tym, gdy za liberalizacją przepisów wypowiedzieli się w większości przedstawiciele klubów PLK. Ostatnie wypowiedzi prezesów PZKosz (Grzegorz Bachański) i Radosław Piesiewicz sugerowały jednak przynajmniej pozostanie przy obecnych restrykcjach.

PLK oficjalnie poinformowała w czwartek kluby, że przepis o 2 Polakach pozostanie obowiązujący także w następnym sezonie. Znów skończyło się zatem jedynie na mglistych zapowiedziach reform.

Nasz komentarz w tej sprawie opublikujemy w piątek.

TS

