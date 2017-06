PZKosz zdecydował – kluby zrzucą się po 60 tys. na PLK

Zarząd obniżył jednak omawiane wcześniej kwoty – kluby ekstraklasy zapłacą mniej niż rozważane wcześniej 80-100 tys. To jednak marne pocieszenie dla klubów, które będą utrzymywać ligę.

Posiedzenie zarządu PZKosz odbyło się w niedzielę w Warszawie. Jednym z punktów obrad była kwestia wpisowego do PLK, o czym pisaliśmy już w maju.

Podczas dyskusji nad projektem, który przedstawił prezes PLK Marcin Widomski, obniżono proponowaną wcześniej kwotę. Na poprzednim zebraniu zarządu mówiono o 80-100 tys. zł opłaty za prawo do gry w ekstraklasie, w niedzielę stanęło na 60 tys.

Wpisowego w PLK nie było przez trzy ostatnie sezony – zniesiono je w 2014 roku, do tego momentu wynosiło ono 100 tys., choć były opcje zniżek. Potem, dzięki pieniądzom z Tauronu, kluby z tych opłat zwolniono.

Teraz, w związku z tym, że liga sponsora straciła, wygląda to na doraźny sposób na poprawienie finansowej sytuacji spółki. PLK S.A. z klubowej zrzutki dostanie 960 tys. zł.

