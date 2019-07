Quincy Acy – weteran z NBA zagra w Maccabi

Maccabi Tel Awiw coraz mocniejsze pod koszem. Tym razem z klubem z Izraela kontrakt podpisał silny skrzydłowy, Quincy Acy, który od 2012 roku grał w NBA w łącznie sześciu klubach.

Quincy Acy (28 lat, 201 cm) to absolwent uczelni Baylor, na której spędził 4 lata. Do NBA dostał się poprzez draft – z numerem 37. wybrali go Toronto Raptors, dla których rozegrał 36 spotkań.

Potem grał w Sacramento Kings, New York Knicks, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, a w ostatnim sezonie rozegrał 10 meczów w barwach Phoenix Suns. Dla Słońc zdobywał ostatnio zaledwie 1,7 punktu w 12 minut gry, ale miewał też sezony w NBA z prawie 20 minutami na mecz.

Acy jest więc kolejnym zawodnikiem, który wypadł z NBA i zdecydował się na kontynuowanie kariery w Europie. Amerykanin podpisał właśnie kontrakt z Maccabi Tel Awiw, które tego lata pozyskało już także Othello Huntera z CSKA Moskwa.

Warto także przypomnieć, że zespół z Izraela podczas przygotowań do sezonu zawita do Włocławka, gdzie zagra z Anwilem oraz Arką Gdynia. Transfer Acy’ego jest dodatkowym argumentem za tym, by to spotkanie obejrzeć.

Z NBA do Europy trafili tego lata już chociażby Nikola Mirotić, Kosta Koufos, czy Jimmer Fredette. Wiele na to wskazuje, że transfer Acy’ego nie będzie ostatnim na tej linii. CSKA cały czas szuka wzmocnień, a dodatkowo bliski gry w Baskonii jest Nik Stauskas.

RW