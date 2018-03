Quinn Cook – Warriors niechcący odkryli skarb

Nie dostałby nigdy takiej szansy, gdyby nie kontuzje wielkich gwiazd Golden State. Tymczasem regularnie gra w pierwszej piątce i zadziwia skutecznością. Ostatniej nocy zdobył 30 punktów przeciwko Milwaukee Bucks.

Te 30 punktów to naprawdę nieźle, jak na gościa, który nie został wybrany w drafcie (choć był ceniony za grę w Duke), nie potrafił przebić się przez Ligę Letnią, zaliczył tylko epizody w Mavericks i Pelicans, a do Warriors trafił awaryjnie, podpisując kontrakt „to-way” z klubu D League – Santa Cruz Warriors.

W dodatku Quinn Cook (25 lat, 188 cm.) dostał jedno z najtrudniejszych zadań w lidze – zastąpić Stepha Curry’ego. Oczywiście nie gra na poziomie byłego MVP ligi, ale jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. W grudniu trafił po raz pierwszy do wyjściowej piątki Warriors i już 26 razy zagrał w niej jako podstawowy rozgrywający.

Efekty? Z meczu na mecz gra lepiej. Na przestrzeni ostatnich 10 spotkań notuje świetne 16.9 punktu na mecz, 4 zbiórki i 3.9 asyst, trafia 51.5 % rzutów z gry, w tym 42% z dystansu. Miewał już występy, w których zdobywał po 25 czy 28 punktów, także na dobrej skuteczności.

Najlepszy mecz w karierze zaliczył właśnie w czwartkowy wieczór. Warriors przegrali wprawdzie z Bucks (107:116), ale kto wie, jakby się skończyło, gdyby z boiska nie wyleciał Kevin Durant. Cook do końca był jednak nie do zatrzymania – zdobył ostatecznie 30 punktów, trafiając rewelacyjne 12/15 rzutów z gry, w tym 5-5 za 3 punkty!

Do gry wracają już inni – Durant, Green, Thompson, Iguodala w najbliższych dniach mają być w składzie. Cook jednak też w nim pozostanie, ponieważ Steph Curry raczej nie wróci na pierwszą rundę playoff. Jeśli dalej tak będzie wykorzystywał swoją szansę, kariera w NBA wreszcie stanie przed nim otworem. Zobaczcie, jak trafiał ostatniej nocy:

