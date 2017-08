Quinton Hooker – będą punkty, co z obroną?

Amerykański strzelec w barwach GTK Gliwice ma potencjał, aby nawet powalczyć o tytuł króla strzelców PLK. Niestety, obrońcą jest raczej słabym.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

O szczegółach dotychczasowej kariery Quintona Hookera już pisaliśmy – w momencie, gdy koszykarz ogłosił swój transfer do Gliwic. Teraz przyglądamy się mu bliżej – jakiego rodzaju jest to gracz?

– Pod względem warunków i atletyzmu nie imponuje, ale umiejętności zdobywania punktów odmówić mu nie można. Zdecydowanie bliżej mu do rzucającego obrońcy, niż rozgrywającego, choć na kilka minut w meczu może też wcielić się w rolę jedynki – ocenia Krzysztof Kosidowski z serwisu CollegeHoops.pl.

– Hooker nieźle panuje nad piłką i potrafi minąć rywala, ale nie jest zbyt szybki w koźle, co zmusza go często do szukania rzutów z dalszej odległości, po kilku zwodach. W takich akcjach nie jest najskuteczniejszy, ale nie boi się kontaktu, co zwiększa szanse wymuszenia faulu. Choć z drugiej strony, przy jego ponad 85 proc. skuteczności chciałoby się, by na linię rzutów wolnych trafiał częściej – mówi nasz ekspert.

Jakie są najsilniejsze strony Quintona Hookera? – W ostatnim roku gry w North Dakota zmienił nieco styl gry. Teraz nie tylko częściej rzuca z dystansu, ale przede wszystkim poprawił skuteczność. W tej chwili właśnie to jest jego najmocniejszą bronią, zwłaszcza gdy po otrzymaniu piłki ma miejsce i decyduje się na szybki rzut. Nie monopolizuje ataku swojej drużyny i nie musi grać często z piłka w rękach, by być efektywny – mówi Kosidowski.

– Może czasami gra zbyt indywidualnie, gdy jego zespół przegrywa i chce podgonić wynik, ale nie ma problemów z oddawaniem piłki i szukaniem kolegów na lepszych pozycjach. Pozytywnie wypada w akacjach pick and roll, często dobrze dogrywając do rolującego pod kosz kolegi. Co ważne, przy swoim stylu gry popełnia dość mało strat, co jeszcze bardziej zwiększa jego efektywność.

Jak wygląda sytuacja z obroną? – Jak to często u takich graczy bywa, defensorem jest słabym. Po części przez braki w atletyzmie nie nadąża za rywalami, ale też często zbyt łatwo pozwala się minąć, nie wspominając o zostawaniu na zasłonach. Jeśli dodamy, że w GTK duet obwodowych Quinton będzie tworzył z Robertem Skibniewskim, to rywale prawdopodobnie już teraz nie mogą się doczekać gry przeciwko takim obrońcom.

Jaka może być rola Hookera w GTK Gliwice? – W zależności od potrzeb drużyny może wcielić się w role typowego strzelca, lub gracza szukającego punktów bliżej kosza. Na pewno, gdy zajdzie taka potrzeba, nie będzie się bał wziąć ciężaru gry na swoje barki, choć skutki mogą być różne. Biorąc pod uwagę klub, do którego trafił oraz jak prezentował się w NCAA, Hooker to jeden z kandydatów do tytułu czołowego strzelca ligi – uważa Krzysztof Kosidowski.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>