Quinton Hooker, czyli triple–double z przytupem

W niesamowitym występie rozgrywającego GTK Gliwice zabrakło „tylko” zwycięstwa. Nie dość, że zaliczył efektowne triple-double, to jeszcze zanotował doskonałe 16 asyst.

To już drugie triple-double w tym sezonie Energa Basket Ligi. 10 stycznia Drew Brandon z Czarnych Słupsk zanotował 28 punktów, 18 zbiórek i 11 asyst w spotkaniu z Asseco Gdynia.

W miniony weekend, w przegranym po dogrywce 94:101 meczu z Legia Warszawa, Quinton Hooker zanotował 20 punktów, 13 zbiórek i 16 asyst.

Naszym zdaniem osiągnięcia są podobne. O ile największe wrażenie w przypadku Brandona zrobiła liczba zbiórek u obwodowego gracza (18), o tyle w Hooker zaimponował asystami (16), notując wynik, który zdarza się bardzo rzadko. Obaj zawodnicy zagrali podobne minuty, nietypowe dla zwyczajnych meczów – gracz z Gliwic spędził na boisku aż 41 minut, gracz Czarnych ponad 39. Lepszy eval miał Brandon (39:35).

Aż 16 asyst Hookera to najlepszy w tym sezonie wynik w PLK. W poprzednich rozgrywkach (marzec 2017) 17 asyst w meczu przeciwko Miastu Szkła zanotował Aaron Johnson ze Stali Ostrów Wlkp.

Najlepsze osiągnięcia w historii ekstraklasy :

Milos Sporar (AZS Koszalin, 2005/06) – 21 asyst

Bojan Malesević (Unia Tarnów, 2005/06) – 18 asyst

Igor Milicić (AZS Koszalin, 2009/10) – 17 asyst

Aaron Johnson (Stal Ostrów Wlkp., 2016/17) – 17 asyst

*historyczne dane – Puls Basketu

