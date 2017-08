Quinton Hooker – dobry strzelec w Gliwicach

22-letni obwodowy był ostatnio liderem uczelni North Dakota, dla której rzucał średnio po 19,3 punktu. Mierzy 183 cm wzrostu, potrafi zdobywać po 20, a nawet 30 „oczek” w meczu.

Praktycznie każdy Amerykanin kończący grę w NCAA i przyjeżdżający do Europy to w pewnym sensie zagadka – nie wiadomo, jak się zaaklimatyzuje w nowym kraju, jak odnajdzie się w zawodowej koszykówce itp. Ale oceniając transfer Quintona Hookera po jego karierze w zespole North Dakota, można stwierdzić, że GTK Gliwice wybrał dobrze.

Amerykanin urodził się w 1995 roku w Brooklyn State w Minnesocie, w wieku 18 lat został wybrany Mr Basketball tego stanu. Dał się tam poznać jako świetny strzelec i podjął studia na uczelni North Dakota.

Tam z roku na rok jego pozycja rosła – zaczynał od 4,2 punktu na mecz, ale od drugiego sezonu grywał już średnio powyżej 30 minut i notował odpowiednio 12,8, 20,1 oraz 19,3 punktu na spotkanie. W minionym, jego ostatnim sezonie, North Dakota awansowała nawet do Turnieju, gdzie w pierwszej rundzie odpadła z Arizoną – było 82:100, Hooker rzucił w tym meczu 25 „oczek”.

Excited to announce that I will be starting my professional basketball career in Poland for GTK… https://t.co/6gNg3fe2Ah

— Quinton Hooker (@QuintonHooker21) August 2, 2017