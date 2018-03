Quinton Hooker – dużo więcej niż strzelec w Gliwicach

Jego 40 punktów zdobytych w Ostrowie przeciwko Stali nie było jednorazowym wyskokiem. W lutym, w meczu przeciwko Legii Warszawa, lider GTK zanotował triple – double, miał też sporo innych, świetnych występów.

I tylko zwycięstw przy tych wyczynach brakuje. Zarówno środowy popis przeciwko BM Slam Stal Ostrów Wlkp., jak i rekordowy mecz z Legią, zakończyły się porażkami drużyny z Gliwic. Quinton Hooker jest jednak na pewno wygranym tego sezonu.

W środę był bliski sprawienia sensacji w Ostrowie niemal w pojedynkę. Zdobył 40 punktów – najwięcej w sezonie w PLK w meczu bez dogrywki (Antony Beane miał 41 w spotkaniu z dogrywką) – dodał to tego 10 asyst i 5 zbiórek.

Taka liczba podań pokazuje, że nie jest tylko strzelcem, nastawionym tylko na grę pod własne statystyki. Zresztą liczba 22 oddanych rzutów w ostatnim meczu (13 celnych) też nie sugeruje totalnej dominacji nad atakiem.

W lutowym meczu w Gliwicach z Legią, notując triple – double, miał aż 16 asyst. Do tego, 20 punktów i 13 zbiórek. Rewelacyjny mecz (26 pkt.) zaliczył też ostatnio przeciwko Asseco. Jakby było tego mało, przy takich warunkach fizycznych (183 cm) zaskakująco dobrze zbiera – średnio ma 4.7 zbiórki na mecz.

GTK w debiutanckim sezonie w PLK generalnie trafiło z transferami cudzoziemców, a Hooker (dopiero 23 lata) wypada najlepiej z nich. Takich cudzoziemców warto pozostawiać na kolejne sezony, ciekawe byłoby też sprawdzić, jak wypadłby w silniejszej drużynie.

