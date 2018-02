Quinton Hosley i pewna bardzo ważna cecha

Znany Amerykanin pomoże Anwilowi świetną grą w obronie, boiskową wszechstronnością i doświadczeniem z największych klubów. To może być świetny ruch Anwilu z jeszcze jednego powodu…

Choć akurat Igor Milicić to zagadnienie w wywiadach zazwyczaj bagatelizuje, kibice i obserwatorzy ligi dość zgodnie twierdzą, że brakującym elementem w składzie Anwilu i potencjalnym zagrożeniem jest dość relatywnie uboga obsada pozycji rozgrywającego – Kamil Łączyński nie ma zmiennika, którego można byłoby określić mianem klasycznej jedynki. Jakkolwiek faktycznie może to być ryzyko (przykładem kadra i ostatni EuroBasket), nie jest to jedyna słabość zespołu.

Anwil generalnie jest drużyną, czy nawet szerzej klubem, o specyficznej konstrukcji psychicznej. Można odnieść wrażenie, że panuje tam nieco większa nerwowość, niż w zdecydowanej większości klubów PLK.

Presja gorących kibiców, wiele lat bez realnych sukcesów, specyficzne charaktery kilku osób – to wszystko się na siebie nakłada. Charakterystyczne napięcie widać na boisku, czasem też widać poza nim. Niezależnie od tego, że drużyna gra przecież dobry basket.

I to był jeden z głównych powodów ubiegłorocznej klęski w playoff, gdzie przecież koszykarsko Anwil był zespołem znacznie mocniejszym od Czarnych. Nie jest jednak żadnym odkryciem stwierdzenie, że bycie silniejszym na papierze, a wygrywanie meczów o wysoką stawkę to dwie różne historie. I jeśli czegoś zabrakło (oprócz oczywiście elementów np. taktycznych – doceńmy kunszt trenera Stelmahersa) to właśnie chłodnej głowy i odporności psychicznej.

Ta nerwowość Anwilu występowała w ubiegłym sezonie, zdarza się także momentami i w tym. Zespół gra najlepiej w lidze, gdy jest na fali, ale potrafi też zupełnie stanąć w miejscu, zaliczając katastrofalny, zadziwiający fragment, jeśli nagle przestaje iść – przykładem nie tylko mecz w Zgorzelcu.

W efekcie łatwiej sobie wyobrazić serię playoff wygraną gładko 3:0, niż wygraną po walce 3:2. Przy stanie 2:2 w ćwierćfinale potrójnie bym się zastanawiał, czy stawiać pieniądze na Anwil, bez względu na to, kto będzie rywalem.

I tu pojawia się on. Quinton Hosley jest odwrotnością tej cechy Anwilu. W sezonach w Zielonej Górze bywał wręcz krytykowany za przykładanie średniej wagi do meczów sezonu zasadniczego, za występy na pół gwizdka Jednocześnie grał wielkie mecze w pojedynkach o stawkę, robiąc kluczową różnicę na boisku i zasłużenie zgarniając tytuły MVP obu finałów w których zagrał.

Zatrudniając kogoś takiego, Anwil znacząco ogranicza ryzyko wystąpienia krachu w playoff, porównywalnego z serią z Czarnymi. Nawet jeśli Hosley nie poprowadzi gry tak dobrze, jak klasyczny rozgrywający, to raczej nie będzie zawodnikiem, który w drugiej połowie meczu numer pięć będzie miał pełne spodenki ze strachu. Dla klubu z Włocławka może to być nabytek bezcenny.

Tomasz Sobiech

