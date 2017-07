R.J. Barrett – brylant w kanadyjskim złocie

Kanada pokonała Włochy 79:60 i zdobyła w Kairze mistrzostwo świata do lat 19. Gwiazdą turnieju był gość, który ma ledwie 17 lat, a w półfinale z USA rzucił 38 punktów, miał 13 zbiórek i 5 asyst.

Urodził się w czerwcu 2000 roku, kilka tygodni przed tym, jak jego ojciec Rowan – wspólnie z m.in. Stevem Nashem – jechali na igrzyska w Sydney. Ostatnie igrzyska, na których grali koszykarze z Kanady.

Teraz to właśnie R.J. Barrett, mierzący 203 cm wzrostu rzucający, jest kandydatem na gwiazdę, która sprawi, że Kanadyjczycy znów zagrają na igrzyskach. Zresztą, jego ojcem chrzestnym jest Steve Nash, trudno o lepsze wzorce.

Uczeń znanej Montverde Academy na Florydzie, którą kończył m.in. Ben Simmons, będzie pewniej najbardziej rozchwytywanym przez uczelnie licealistą w 2018 lub 2019 roku (w zależności od tego, czy przyspieszy tok nauki czy nie), no i kandydatem do numeru 1 w drafcie rok później.

W Kairze Barrett pokazał, że te prognozy wcale nie są na wyrost. Leworęczny, wysoki strzelec, który świetnie mija i zdobywa punkty w tłoku, ma przed sobą wielką przyszłość.

Przypomnijmy – od wielu rywali był nawet dwa lata młodszy. Tymczasem zakończył turniej notując średnio 21,6 punktu, 8,3 zbiórki, 4,6 asysty oraz 1,7 przechwytu. No i znakomicie grał w fazie pucharowej, w której Kanada pokonała Francję (73:67), USA (99:87) i Włochy (79:60).

Szczególnie w tym półfinałowym meczu z sąsiadami Barrett zagrał wyśmienicie – 38 punktów, 13 zbiórek i 5 asyst zrobiły ogromne wrażenie, podobnie jak 12/24 z gry oraz 12/15 z wolnych. A tym, którzy mówili, że w zespole USA brakowało kilku ważnych graczy starających się o stypendia w NCAA, przypominano, że i Kanadyjczycy przyjechali do Kairu osłabieni, a ich rozgrywający Lindell Wiggington nie zagrał z Amerykanami z powodu kontuzji.

Kanada, która w rozgrywkach młodzieżowych od kilku lat prezentuje się coraz lepiej – w 2010 roku w Hamburgu zespół z m.in. Andrewem Wigginsem zajął trzecie miejsce w mistrzostwach do lat 17 – w fazie grupowej przegrała z Hiszpanią, ale pewnie pokonała Mali oraz Japonię, a w walce o ćwierćfinał jeszcze Angolę.

