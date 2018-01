R8 Basket zmienia trenera – Rafał Knap odchodzi

Zespół z Krakowa, który miał podbić koszykarską Polskę, zajmuje piąte miejsce w I lidze z bilansem 10-5, przed chwilą zdobył niszowy Puchar PZKosz. Teraz poprowadzi go Wojciech Downar-Zapolski.

Nowy trener R8 Basket Kraków kojarzony jest głównie z żeńską koszykówką, ostatnio pracował w MKS Polkowice, ale został zwolniony na początku sezonu 2015/16, po zaledwie trzech spotkaniach. Wcześniej 51-letni szkoleniowiec przez wiele lat – i z sukcesami – pracował z kobiecymi zespołami Wisły Kraków.

Teraz zastąpi Rafała Knapa, który rozstał się z R8 Basket za porozumieniem stron. – Zostawiam zespół z bilansem 49-6 we wszystkich rozgrywkach, każdemu życzę takich wyników. Skład jest silny, trzymam kciuki za dobre wyniki, życzę sukcesów trenerowi Downarowi-Zapolskiemu – powiedział nam Knap.

Z naszych informacji wynika, że były już trener nie mógł dojść do porozumienia z Michaelem Hicksem, ulubieńcem szefa klubu. Rozwiązanie umowy z Knapem nie jest wielkim zaskoczeniem – już kilka tygodni temu Dominik Kotarba-Majkutewicz wszedł do szatni drużyny i każdego gracza pytał o to, czy Knap ma dalej prowadzić zespół. Wówczas zebrał komplet twierdzących odpowiedzi.

R8 Basket zajmuje w tej chwili piąte miejsce w I lidze z bilansem 10-5 – trochę rozczarowujące, bo czołówka (szczególnie Spójnia i Polonia) uciekły. Z drugiej strony zespół miał w pierwszej połowie sezonu dużo problemów z kontuzjami – podstawowi koszykarze stopniowo wracają jednak do gry, a ostatnio R8 wzmocnili Seid Hajrić i Marcin Nowakowski.

Tuż przed Sylwestrem R8 Basket – jeszcze z Knapem – zdobyło drugi z rzędu Puchar PZKosz. W turnieju finałowym w Żarach krakowianie pokonali gospodarzy, trzecioligowego Chromika, 88:85.

ŁC

