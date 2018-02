R8 Kraków wygrywa w szlagierze – rewelacyjny Jakub Dłuski

Ktoś musiał się przełamać po ostatnich porażkach i okazało się, że będą to gospodarze. R8 Basket AZS Politechnika Kraków pokonał Jamalex Polonię 1912 Leszno 79:66, a Jakub Dłuski zdobył aż 27 punków.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Obie drużyny z pierwszoligowej czołówki mają swoje gwiazdy i obie z nich w kolejnym z rzędu meczu nie błyszczały. Michael Hicks trafił 1/7 z dystansu, po tym, jak w środę zaliczył 1/11 przeciwko Tychom. W sobotę zdobył mimo to 13 punktów, a przede wszystkim miał 6 asyst.

Kamil Chanas z Polonii, po tym jak w środę zaliczył 2/15 z gry w Pruszkowie, tym razem zdołał trafić 5/16. Formy zabrakło w Krakowie nie tylko jemu – Polonia trafiła tylko 3/14 z dystansu (21%).

Graczem meczu był bezapelacyjnie Jakub Dłuski, który totalnie zdominował strefę podkoszową, kończąc z efektownym double – double 27 punktów i 13 zbiórek. Wymusił przy okazji 7 przewinień. Dobry mecz na rozegraniu zagrał też Marcin Nowakowski, który zanotował 12 punktów i 8 asyst. Statystyki z meczu TUTAJ >>

Liderem 1. ligi pozostaje Spójnia Stargard, która wygrała na wyjeździe z Notecią Inowrocław 81:68. Graczem meczu był Wojciech Fraś, który zdobył 18 punktów, trafił 9/14 rzutów z gry.

