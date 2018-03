R8 lepszy od Polfarmeksu – 6 trójek Hicksa

R8 Basket AZS Politechnika Kraków wygrał z Polfarmexem Kutno 86:74 i jest coraz bliżej zajęcia miejsca w czołowej czwórce 1 Ligi. Michael Hicks zdobył 26 punktów.

Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem zaledwie 64:61 dla zespołu z Krakowa, a drużyna Jarosława Krysiewicza dzielnie walczyła o pozostanie w walce o pierwszą czwórkę. Gracze R8, dzięki rzutom za 3 punkty, w końcu odjechali jednak przeciwnikom – w całym meczu trafili aż 17 razy za 3 (48% skuteczności). Z dystansu oddali o 9 rzutów więcej niż za dwa punkty, a liderem w tym względzie był Michael Hicks, który zdobył 26 punktów, trafiając 6/12 za trzy.

Krakowianie byli też drużyną, która grała bardziej zespołowo – w meczu zaliczyli 24 asysty. Liderem w tym względzie był Michał Baran. Doświadczony rozgrywający miał na koncie 8 asyst, zdobył też 15 punktów. Skutecznie grały również krakowskie wieże – Patryk Pełka rzucił 16 punktów i miał 10 zbiórek, a Jakub Dłuski 14 punktów (7/9 z gry), 9 zbiórek i 6 asyst.

Wśród gości najwięcej rzucił January Sobczak – 13 punktów, 4/9 z gry i 7 asyst. Mateusz Zębski, Mateusz Szwed i Bartosz Majewski zgodnie rzucili po 10 punktów.

Dzięki wygranej R8 wskoczył na czwarte miejsce w tabeli i jest bardzo blisko zapewnienia sobie przewagi własnego parkietu w pierwszej rundzie playoff. Wystarczy, że wygrają w ostatniej kolejce w Kłodzku z Nysą. Do Kutna przyjedzie Sokół Łańcut. Polfarmex będzie grał z nożem na gardle. Musi wygrać, jeżeli chce zostać na piątym miejscu. W przypadku przegranej, będzie musiał liczyć, że GKS Tychy straci punkty w Inowrocławiu.

