Rafał Lipiński – zaczynałem od kosza w ogródku

– Tacy gracze jak Scottie Pippen czy Carmelo Anthony przecierali oczy ze zdumienia – wspomina Rafał „Lipek” Lipiński, jeden z najlepszych dunkerów świata, pięciokrotnego mistrz FIBA 3×3 Worl Tour.

Ludzie Basketu #9 -Rafał Lipiński

Pamela Wrona: Jak wyglądał Twój pierwszy kontakt z piłką do koszykówki?

Rafał Lipiński: Cała moja przygoda z koszykówką zaczęła się w wieku 10 lat, gdy rodzice postawili w ogródku kosz. Początkowo docelowym odbiorcą miał być mój starszy brat, jednak szybko okazało się, że to ja będę głównym użytkownikiem naszego ogrodowego boiska.

Wcześniej chciałeś być zawodowym koszykarzem? Jak to się stało, że w rezultacie, co prawda z piłką się nie rozstałeś, ale zostałeś „dunkerem”? Chyba nie było wtedy takie popularne jak teraz?

Jako młody chłopak, jak każdy koszykarz w Polsce i na świecie, marzyłem o karierze w NBA. Kopiowałem ruchy swoich ulubionych koszykarzy- robiłem zwody jak Iverson, wsadzałem (jeszcze na zabawkowy kosz) jak McGrady i czerpałem z tego niesamowitą radość.

Niestety te emocje nie udzielały się trenerom młodzieżowych klubów, do których należałem. Musiałem szukać innej drogi w koszykówce i po dobrych kilku latach stwierdzam, że znalazłem właściwą. Jako dunker zacząłem aktywnie działać w 2011 roku, gdy po raz pierwszy wystąpiłem w konkursie wsadów. Bardzo mi się to spodobało i zacząłem się realizować właśnie w tym.

Podobno w wieku 16 lat wykonałeś swój pierwszy wsad w życiu. Czy wzorowałeś się na kimś lub podpatrywałeś kogoś?

Oczywistą sprawą jest, że wzorowałem się na graczach NBA. Pamiętam jak w wieku 13 lat oglądałem konkurs wsadów amerykańskiej ligi ze swoim przyjacielem Krystianem o 4 w nocy i strasznie zaimponował nam Jason Richardson. Gdy transmisja się skończyła, czyli koło godziny 5 rano, sami zrobiliśmy sobie własny festiwal ‘paczek’ w pokoju. Jego rodzicom i sąsiadom się to nie spodobało (śmiech).

Pięciokrotny mistrz świata FIBA 3x3World Tour- brzmi to naprawdę imponująco. Jaka była Twoja droga do miejsca, w którym teraz jesteś?

Patrząc wstecz, widzę drogę pełną wzlotów i upadków. Miałem swoje wspaniałe chwile, jak każde wspomniane Mistrzostwo Świata , ale i pamiętam te gorsze, gdy coś nie wychodziło, musiałem pauzować przez kontuzje lub zrzekałem się pewnych aktywności w imię swoich ambicji.

Wiem, że to profesjonalizm i etyka pracy zaprowadziły mnie w miejsce, w którym się znajduję. Pozostałem skromnym chłopakiem, który nigdy nie odwrócił się od tych co byli ze mną na początku i każdy sukces traktuję jako powód do czystej radości, a nie pożywkę dla pychy i zarozumialstwa.









Jak wyglądają Twoje przygotowania i treningi? Czy jest ktoś, kto Ci w nich pomaga? Mamy w Polsce kogoś, kto się w tym specjalizuje?

Specjalistyczny trening skocznościowy jest skomplikowanym procesem, na który wpływa wiele czynników. Zaczynając nie miałem do dyspozycji gotowych rozwiązań na YouTube. Musiałem metodą prób i błędów, konwersacji ze specjalistami i zgłębioną lekturą nauczyć się, jak działa ludzkie ciało w kontekście takiego treningu.

Dziś wiem jak powinno to wyglądać od samego początku – jak skakać wyżej, robić lepsze wsady i zachować przy tym zdrowie. Sam zresztą trenuję nie tylko siebie, ale i innych adeptów, chcących być bliżej chmur. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Jeżeli miałbyś wybrać jeden turniej, w którym wziąłeś udział, który był najważniejszy kontekście osiągnięcia i dalszego rozwoju?

W sercu każdego sportowca szczególne miejsce zawsze zajmuje ten pierwszy turniej. Wielu poczuło smak porażki, co zachęciło ich do cięższej pracy owocującej sukcesami. Dla mnie z kolei pierwszy turniej to była totalna dominacja i natychmiastowy wystrzał do polskiej czołówki. To był moment, w którym zdecydowałem, że chce to robić na serio.

Oprócz pierwszych „tip-topów” w świecie dunkingu, na pewno bardzo miło w wspominam przepełniony gwiazdami paryski turniej Quai54, gdzie po raz pierwszy pokonałem już światową czołówkę i stałem się sensacją eventu. Tacy gracze, jak Scottie Pippen czy Carmelo Anthony, przecierali oczy ze zdumienia.

Dodam, że w konkursie Nike+ Basketball Dunk Showcase zostałeś nominowany do finałowej dwójki przez samego LeBrona Jamesa!

To prawda. 2 lata wcześniej miałem zaszczyt wygrać konkurs wsadów w Barcelonie i odebrać medal od samego Lebrona Jamesa, w towarzystwie Kobego Bryanta i Kevina Duranta.

Jaki jest Twój całkowity dorobek, jeśli mowa o tytułach? Próbowałam policzyć, ale jest tego naprawdę sporo!

Trudno zliczyć wszystkie zwycięstwa międzynarodowe i krajowe. Kolekcja pucharów i suwenirów już nie mieści mi się nawet w piwnicy w rodzinnym domu. Kiedyś zabiorę się za napisanie książki i dokładnie dokopię się do wszystkich występów (śmiech). Na pewno jest to liczba ponad 150.

Twój wyskok maksymalny wynosi około 124 centymetrów. Czy da się nad tym jakoś pracować?

Wysokość maksymalnego wyskoku u dunkera podawana jest przy najwyższym skoku w bardzo dobrym dniu. Dlatego celem jest, by tych dni było jak najwięcej.

Z biegiem czasu jego wysokość się zwiększa?

Obecnie w treningu nie zależy mi na tym, żeby skakać wyżej, ale raczej żeby dłużej zachować zdrowie i formę. Im sportowiec jest bardziej zaawansowany wiekowo, tym walka o dodatkowe centymetry jest zdecydowanie cięższa. Nie ma sensu zajeżdżać się tylko po to, żeby poskakać 4-5 cm wyżej, ale potem rok przesiedzieć przez kontuzję.

Skąd czerpiesz inspiracje na efektowne wsady? Jest coś, co szczególnie chciałbyś jeszcze osiągnąć lub zrealizować?

Póki starcza energii i motywacji cały czas jest coś do zrobienia w rzemiośle dunkera. Wiele wsadów sam wymyśliłem i wprowadziłem do tego sportu, ale głowę (jak i listę spisaną w telefonie) mam cały czas pełną pomysłów.

Natomiast sądzę, że dunking jako sport znajduję się na etapie, gdzie kreatywność ustępuje miejsca odpowiedniemu „live performance”. Znaczy to tyle, że niepotrzebne są wsady, które raz komuś wyszły na tysiąc prób w zamkniętej sali, tylko predyspozycja dunkera, by pokazać coś dobrego na żywo, za każdym razem.

Pamela Wrona, @PulsBasketu

