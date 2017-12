Rajon Rondo rekordowy – 25 asyst w 30 minut!

To najlepszy wynik w jego karierze i jeden z najlepszych w historii NBA. Rajon Rondo przypomniał o swoich wyjątkowych zdolnościach do podawania w meczu Pelicans z Nets (128:113).

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Nikt nie miał tylu asyst w NBA od lutego 1996 roku, gdy 26 w meczu swoich Mavericks z Jazz zaliczył 22-letni wówczas Jason Kidd. Choć warto dodać, że tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 136:133 po dwóch dogrywkach, Kidd grał aż przez 49 minut.

Rajon Rondo spędził w środę na boisku „tylko” 30 minut, a i tak zbliżył się do najlepszych wyników w historii NBA. Rekord dzierży Scott Skiles, który w grudniu 1990 roku zaliczył aż 30 asyst dla Orlando Magic. 28 asyst to rekord Johna Stocktona (miał także mecze z 27 i 26), 27 asyst wykonał Geoff Huston z Cavaliers.

Rondo, dla którego Pelicans są czwartym klubem w ostatnich czterech sezonach, notuje w obecnych rozgrywkach średnio 8,3 asysty na mecz.