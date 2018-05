Rajon Rondo – trudny przypadek, dobry trener?

Rajon Rondo jest jednym z najbardziej inteligentnych zawodników, jacy grają obecnie w NBA. Jednocześnie, często przypisuje mu się łatkę „trudnego” we współpracy ze szkoleniowcami. Jak się okazuje, 32-latek po zakończeniu kariery sam chce zostać… trenerem.

Wielka promocja w Sklepie Koszykarza – tylko przez Majówkę! >>

I jak zresztą mówi, chce być nie tylko szkoleniowcem, ale też generalnym menedżerem. Nie jest to jednak nic dziwnego, jeśli przypomnimy sobie, jak Rajon Rondo podchodzi do przygotowania do meczów. Robi to zapewne na podobnym poziomie, jak niektórzy trenerzy – nieustannie ogląda wideo, rozmyśla nad schematami i stara się rozgryźć zagrywki przeciwnika.

Nie ma dla niego dnia wolnego, a jak mówi jego kolega z drużyny, Jrue Holiday, jest on po prostu „maszyną”. Kilka razy już (przedwcześnie) skreślany przez ekspertów gracz ma już 32 lata i choć tej wiosny w Pelicans znów pokazuje słyną wersję „Playoff Rondo„, z pewnością jest bliżej końca kariery niż dalej.

Holiday też przyznaje, że widzi przyszłość dla Rondo na ławce trenerskiej lub też w zarządzie któregoś z klubów. – Mówię wam, jeśli on po zakończeniu kariery nie zostanie trenerem albo jakimś menadżerem to będę naprawdę, naprawdę mocno zaskoczony – stwierdził obrońca Pelicans. Holiday zdradził też, w jaki sposób Rondo stara się pomagać kolegom w przygotowaniu, często robiąc to nawet podczas wspólnych posiłków zespołu.

Bardzo ciekawe więc, jak w roli trenera sprawdziłby się Rondo – tym bardziej, że w przeszłości sam wielokrotnie okazywał się być problemem dla swoich szkoleniowców, o czym przekonali się Doc Rivers w Bostonie czy przede wszystkim Rick Carlisle w Dallas. Carlisle stwierdził jednak, że nieudana przygoda Rondo z Mavs była efektem niedopasowania całego składu. Rivers z kolei bardzo sobie cenił swoje (często bardzo żywe) wymiany zdań z Rajonem. Bardzo zatem możliwe, że Rondo będzie kolejnym zawodnikiem, który prosto z boiska trafi na ławkę trenerską.

Tomek Kordylewski

Wielka promocja w Sklepie Koszykarza – tylko przez Majówkę! >>