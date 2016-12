Randy Foye – jeden celny rzut, ale za to jaki!

Żeby zostać bohaterem wcale nie trzeba zdobywać 30 punktów i oddawać kilkunastu prób. Randy Foye dał Brooklyn Nets zwycięstwo nad Charlotte Hornets swoim jedynym celnym rzutem w meczu.

Klasyczny buzzer beater – nie dość, ze trafiasz równo z syreną i przeciwnik nie ma już żadnej szansy na to, żeby odpowiedzieć, ale również w momencie rzutu twoja drużyna przegrywa. Taka podwójna radość trafiła się Randemu Foye’owi, dalekiemu rezerwowemu z Brooklynu.

Sensacyjny bohater wieczoru nie wszedłby nawet w końcówce na boisko, gdy nie – która to już w ostatnich latach? – kontuzja Jeremy’ego Lina. Ciągnący się w ogonie ligi Nets (bilans 8-22) sprawili sporą sensację, odrabiając w końcówce 14-punktowa stratę do faworyzowanych Hornets i przerwali serię pięciu porażek z rzędu.

Dla zespołu z Charlotte, który rywalizuje z Celtics o miano trzeciej drużyny na Wschodzie, najwięcej punktów (24) zdobył Nicolas Batum. Liderem Brooklynu był Bojan Bogdanovic z 26 oczkami, ale kluczowym graczem był Brook Lopez, dzięki którego 10 punktom w ostatniej kwarcie udało się niespodziewanie odrobić straty i dogonić rywala.

Randy Foye (33 lata, rzucający) to weteran, który przez 10 lat kariery w NBA zaliczył już sporo klubów, najdłużej grał w Timberwolves i Clippers, a na Brooklyn trafił z Oklahomy. W tym sezonie w barwach Nets grywa po 15 minut w meczu, zdobywając średnio po jedynie 4.7 punktu. Gdyby nie ten niesamowity rzut na wygraną, być może nie wiedzielibyście, że jeszcze tam gra.

