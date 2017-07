Ranking FIBA – Polska na 18. przed EuroBasketem

Reprezentacja Polski nie jest ceniona zbyt wysoka przez ekspertów FIBA Europe. W grupie jesteśmy uznawani za lepszych wyłącznie od Islandii.

Opublikowany przez oficjalną stronę fiba.com ranking nie oznacza oczywiście niczego przed samymi meczami – to boisko zweryfikuje, na co stać nas tak naprawdę. Jednak powiela on typowania bukmacherów, którzy także widzą nas dopiero na 5. miejscu w grupie, co oznaczałoby brak awansu do dalszej fazy.

Na pierwszym miejscu rankingu przed EuroBasketem mamy Hiszpanię i nie powinno to nikogo nie dziwić – na turniej znów jedzie naszpikowana gwiazdami z NBA, z oboma braćmi Gasolami włącznie. Druga, też bez niespodzianki jest Serbia, prowadzona przez duet Teodosić – Bogdanović. Zaskakuje dopiero 7 lokata Litwy, która rzadko w wielkich turniejach nie dociera do półfinałów.

Z “polskiej” grupy najwyżej sklasyfikowana jest Grecja, na czwartej pozycji, tuż przed piątą Francją, która tym razem przyjedzie bez części gwiazd. Wyżej od naszej reprezentacji w rankingu są m.in. Łotwa, Czechy, Gruzja i Finlandia.

Oto cała lista – wytłuszczeni nasi rywale w fazie grupowej:

1. Hiszpania

2. Serbia

3. Chorwacja

4. Grecja

5. Francja

6. Turcja

7. Litwa

8. Włochy

9. Słowenia

10. Łotwa

11. Rosja

12. Czechy

13. Czarnogóra

14. Gruzja

15. Niemcy

16. Finlandia

17. Izrael

18. Polska

19. Ukraina

20. Belgia

21. Węgry

22. Wlk. Brytania

23. Islandia

24. Rumunia

