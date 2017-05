Ranking finalistów MPJ: Radom faworytem, czarny koń z Przemyśla

Rosa – wcale nie dlatego, że jest gospodarzem – przed zespołami z Wrocławia, Poznania i niespodzianką z Przemyśla. Finały mistrzostw Polski juniorów rozpoczynają się w środę, 24 maja, transmisje na Imprezylive.pl.

W Radomiu zagra osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. W grupie A spotkają się Rosa Radom, Biofarm Basket Junior Poznań, Korona Politechnika Kraków i Trefl Sopot, natomiast w grupie B – Exact Systems Śląsk Wrocław, Hensfort Przemyśl, WKK Wrocław i Cracovia 1906 Szkoła Gortata.

Oto nasz ranking finalistów:

1. Rosa Radom

Większość koszykarzy drużyny Dawida Mazura bardzo dobrze zaprezentowała się już na lutowych mistrzostwach juniorów starszych, w których Rosa zajęła czwarte miejsce. Szczególnie dobrze spisali się wtedy Norbert Ziółko, Konrad Dawdo czy Karol Nowakowski, którzy teraz będą liderami zespołu do lat 18. Zebrane doświadczenie w rozgrywkach ze starszymi oraz własna hala mogą dać złote efekty.

2. Śląsk Wrocław

Trener Tomasz Jankowski, który w lutym wygrał już ze Śląskiem MPJS, też ma kilku graczy z tamtej drużyny, ale jednak nie tak wielu, jak Rosa. Z drugiej strony – w Śląsku gra świetny strzelec Dominik Wilczek, która ma już przecież niemałe doświadczenie zdobyte nie tylko w II, ale także w I lidze.

3. Hensfort Przemyśl

Najmłodszy zespół spośród finalistów, w całości złożony z rocznika 2000, jak burza przeszedł przez ćwierćfinały i półfinały – wygrał wszystkie sześć spotkań, po drodze rozgromił 102:68 Trefla Sopot. W ekipie Daniela Puchalskiego warto zwrócić uwagę na dwóch wszechstronnych skrzydłowych – Szymona Janczaka (206 cm wzrostu) oraz Kacpra Walciszewskiego (197 cm).

4. Basket Poznań

Poznański projekt zyskuje coraz lepszą renomę – zajął ósme miejsce w I lidze i zagrał niezłą serię z Legią, zdobył brązowy medal MPJŚ. Wśród kilku koszykarzy „do oglądania” bardzo dobre wrażenie robi mierzący 191 cm wzrostu rozgrywający Maciej Leszczyński, który zdobywał w tym sezonie po 12,6 punktu w II lidze.

5. Trefl Sopot

Jeszcze w styczniu Łukasz Kolenda i Sebastian Walda z rocznika 2000 ciągnęli grę rezerw Trefla w II lidze i wydawało się, że w mistrzostwach Polski do lat 18 będą tworzyć duet nie do zatrzymania. Półfinały pokazały jednak, że indywidualne możliwości to jedno, ale brak zgrania z resztą drużyny (większość sezonu trenowali ze starszymi) może być trudny do nadrobienia.

6. WKK Wrocław

To już uznana marka w Polsce, jeśli chodzi o młodzieżowy basket, ale tym razem WKK ma nieco słabszą ekipę, dla której sam awans do turnieju finałowego jest sukcesem. Zresztą w półfinale WKK wygrało tylko raz i awans wywalczyło cudem. Warto oglądać, jak ze starszymi przeciwnikami poradzi sobie jeden z największych talentów, 16-letni rozgrywający Igor Yoka-Bratasz.

7. Cracovia

Awans do finału do spory sukces chłopaków trenera Mateusza Bukały, ale by wygrywać mecze w elicie może zabraknąć warunków fizycznych oraz doświadczenia – rywale mają graczy, którzy regularnie występują w II lidze, Cracovii ich brakuje.

8. Korona Kraków

Drużyna Andrzeja Dudka pokonała w ćwierćfinale WKK 68:65, ale jej gra opiera się praktycznie tylko na dwóch obwodowych – rozgrywającym Macieju Koperskim (190 cm wzrostu) oraz rzucającym Mateuszu Szlachetce (193 cm). W ogólnopolskich turniejach obaj zdobywali razem średnio 42,6 punktu, mieli po 10,4 zbiórki, 8,5 asysty oraz 6,1 przechwytu.

Terminarz meczów znajdziesz na stronie pzkosz.pl, spotkania będzie można oglądać w serwisie Imprezy Live.

Michał Świderski, @miswid, polishhoops.pl

