Ranking Ligi Mistrzów – Stelmet w górę, Rosa ostatnia

Eksperci Champions League uznają mistrzów Polski za 22. zespół rozgrywek – to awans o 6 lokat w ciągu miesiąca. Rosa Radom w rankingu siły pozostaje na ostatnim miejscu.

Koszykarska Liga Mistrzów na oficjalnej stronie internetowej publikuje co 2 tygodnie ranking siły wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach. Ostatnie edycje przyniosły wzrost notowań Stelmetu.

W grudniu zespół z Zielonej Góry był umieszczany dopiero na 28. miejscu w stawce 32 zespołów Ligi Mistrzów. W pierwszym styczniowym notowaniu, po wygranej z Besiktasem był już 25., a w najnowszym wydaniu (po wyjazdowym zwycięstwie z Avellino) uznano go za numer 22. Wciąż daleko, ale trend jest optymistyczny.

Autorzy dostrzegli bilans 6-1 pod wodzą Andreja Urlepa oraz ponowne szanse na wyjście z grupy i osiągnięcie Top 16. „Fani Zastalu zapewne myśleli, że sezon już się skończył miesiąc temu, ale Andrej Urlep miał inne plany i powiedział „zaczekajcie na mnie!” – czytamy w opisie.

Za najsilniejszy zespół Ligi Mistrzów uznawane jest, niepokonane dotąd, AS Monaco. Na drugim miejscu Iberestar Teneryfa, z Mateuszem Ponitką, który ma realne szanse na wygranie swojej grupy. Rosa Radom pozostaje na 32. miejscu, uznawana jest za najsłabszy zespół w stawce.

Oto czołowa dziesiątka rankingu, całość TUTAJ>>

1. Monaco

2. Iberostar

3. Ludwigsburg

4. Besiktas

5. Banvit

6. Nanterre 92

7. Murcia

8. Estudiantes

9. Nymburk

10. Oldenburg

