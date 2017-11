Ranking sił PLK: Trójmiasto idzie w górę

Awans Trefla, awans Asseco, zauważamy też dobrą grę Polpharmy oraz drgnienie w Gliwicach. Ku przeciętności dryfuje Stal, coraz niżej jest Miasto Szkła.

1. Anwil Włocławek (-)

Po zawalonej końcówce w Zgorzelcu przebiegli się po Starcie i Legii, podkręcili statystyki, poprawili humory. Największym problemem we Włocławku był ostatnio uraz kostki Kamila Łączyńskiego, ale na szczęście nie okazał się on poważny.

2. Stelmet Zielona Góra (-)

Mistrz podobnie jak Anwil – zdemolował u siebie AZS i Miasto Szkła, wraz z przyjściem Martynasa Geceviciusa siła rażenia na obwodzie zwiększyła się znacząco. Stelmet może skoncentrować się na walce w Lidze Mistrzów i czekaniu na powrót Borisa Savovicia.

3. Polski Cukier Toruń (+2)

48 punktów, 16 asyst, 19/31 z gry – tak zagrał w wygranych meczach z Turowem i Czarnymi Glenn Cosey. Jeśli Amerykanin utrzyma podobny poziom, to nikt w Toruniu nie będzie tęsknił za Obim Trotterem. Kolejne mecze Cukru – z Legią i w Lublinie – powinny być łatwe.

4. Rosa Radom (-1)

Po świetnym występie w Szczecinie (17/26 za trzy!), Rosa uznała, że z Treflem nie musi bronić i wyraźnie przegrała u siebie. I właśnie tak grają na razie radomianie w tym sezonie (także w Lidze Mistrzów): albo oklaski, albo zgrzytanie zębów.

5. Trefl Sopot (+4)

Duży skok w rankingu po wygranych z Miastem Szkła i w Radomiu – Filip Dylewicz miał jeden z najlepszych tygodni w karierze, ale obecny Trefl to nie tylko on. Jeśli uda się poprawić obronę (109,7 DRtg to dziewiąty wynik w lidze), w Sopocie może być naprawdę ciekawie. Na razie na pewno jest fajnie.

6. Polpharma Starogard Gd. (+2)

Bez Milana Milovanovicia pokonali Dąbrowę Górniczą oraz wygrali w Koszalinie, ale zawdzięczają to nie tylko szalenie skutecznemu Andriji Bojiciowi. Taki Joe Thomasson w tych meczach zdobył 24 punkty, miał 15 asyst i tylko 2 straty.

7. MKS Dąbrowa Górnicza (-3)

Od ostatniego notowania przegrali jeden mecz z Polpharmą i trochę nie w stylu trenera Jacka Winnickiego – kompletnie gubiąc się w czwartej kwarcie (15:33). Ale spadek o trzy miejsca to raczej dobra gra rywali niż jakieś załamanie w Dąbrowie.

8. PGE Turów Zgorzelec (-2)

Porażka w Toruniu i wygrana z Kingiem pokazały, że zgorzelczanie mogą właśnie być gdzieś na granicy play-off: odstają od czołówki, ale też są lepsi niż zespoły z miejsc od 12. w dół. Ósmy ORtg (111,5) oraz 11. DRtg (113,4) potwierdzają te przypuszczenia.









9. Asseco Gdynia (+2)

Świetny bilans 5-1 wypracowany na ligowych słabeuszach nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jak silne jest Asseco. Ale patrząc na to, jak grali gdynianie nawet w wygranych meczach, bliżej im raczej do Gliwic niż Anwilu.

10. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (-3)

Bilans 3-2 nie jest zły, wskaźniki defensywne są nawet dobre, ale chaotyczny, nieskuteczny atak i ogólny brak wyrazu zespołu z Ostrowa Wlkp. malują raczej szary obraz gry na początku sezonu. Nie wiadomo, czego doczekamy się szybciej – nowego środkowego czy skuteczności strzelców.

11. King Szczecin (-1)

Przegrali z Rosą, przegrali z Turowem, w sumie mają trzy porażki z rzędu. King, zgodnie z oczekiwaniami, dobrze zbiera, ale też rozczarowująco słabo broni. Choć oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Rosa w Szczecinie miała dzień konia, który się raczej nie powtórzy.

12. Czarni Słupsk (-)

Przeciwko silnym Anwilowi i Cukrowi nie udało się zbyt wiele wyczarować – przygasł Dominic Artis, który miał w tych spotkaniach 6/25, a Czarni nie będą wygrywać, gdy tak cieniuje ich potencjalny lider. Gracze z polskimi paszportami zdobyli w dwóch ostatnich meczach 22 ze 144 punktów drużyny.

13. TBV Start Lublin (-)

Na razie na play-off to zdecydowanie nie wygląda. Chavaughn Lewis i James Washington mają chwile słabości, a trzeci, czwarty i piąty strzelec (Mirković, Dziemba, Dutkiewicz) trafiają mniej niż 38 proc. rzutów z gry.

14. AZS Koszalin (-)

Najlepszym strzelcem AZS jest w tej chwili Qynt… Wróć! Damian Jeszke z dziwnym rzutem i średnią 12,5 punktu na mecz. Zresztą, z atakiem Dariusz Szczubiał i AZS sobie poradzą, gorzej z obroną – ta jest najsłabsza w lidze (DRtg 122,0).

15. GTK Gliwice (+1)

Coś się ruszyło. Beniaminek wygrał w Warszawie, powalczył w Gdyni, gdzie lepiej zagrali Polacy – Robert Skibniewski, ale także Marcin Salamonik czy Łukasz Ratajczak. Szkoda pechowej kontuzji Lukasa Palyzy, ale GTK na najbliższy mecz do Lublina może jechać z realną nadzieją na sukces.

16. Miasto Szkła Krosno (-1)

Nikt się raczej nie spodziewał wygranych w Sopocie czy Zielonej Górze, ale bardzo wyraźne porażki i 198 straconych punktów każą umieść Miasto Szkła w gronie drużyn poważnie zagrożonych spadkiem.

17. Legia Warszawa (-)

Nie ma sensu znęcać się nad czerwoną latarnią z Warszawy, ale najgorsze jest to, że w Legii nie ma zawodników, na których można byłoby patrzeć z ciekawością nawet w przegranych meczach.

