Raptors 3 raz z rzędu – finał NBA bardzo blisko!

Kawhi Leonard zdobył 35 punktów, a Raptors zaskoczyli Bucks w Milwaukee wygrywając 105:99. Prowadzą w serii 3:2 i szósty mecz zagrają na własnym parkiecie.

Bucks wygrali 2 pierwsze spotkania finału Wschodu, ale od tego czasu nie mają patentu na drużynę z Kanady. Raptors w I połowie przegrywali już różnicą 14 punktów, ale podnieśli się raz jeszcze i zasłużenie wygrali już w 3 spotkaniu z rzędu.

Kawhi Leonard zmaga się z urazem nogi, ale nie było tego po nim widać -znów zagrał doskonale. Zanotował 35 punktów, 7 zbiórek i 9 asyst, trafił doskonałe 5/8 z dystansu. Raptors trafili 18 trójek w meczu, a rewelacyjnie pod tym względem spisał się Fred VanVleet, który zza łuku miał rewelacyjne 7/9.

Sukcesem Raptors jest (relatywne) ograniczanie poczynań Giannisa Antetekounmpo. Tym razem Grek zdobył 24 punkty. Słabo wypadli rezerwowi Bucks (15:35 ze zmiennikami Toronto).

Raptors prowadzą zatem 3:2 w serii. Mecz numer 6 odbędzie się w Toronto, w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu.

