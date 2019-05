Raptors w wielkim finale NBA! 4 wygrane z rzędu!

Po raz pierwszy w historii drużyna z Kanady zagra w finale NBA. Toronto Raptors odrobili straty w szóstym meczu i odrobili w całej serii – pokonali Milwaukee Bucks 100:94 i wygrali całą rywalizację 4:2.

A przecież początek finału Wschodu sugerował coś zupełnie innego – to Bucks prowadzili 2:0. Od tamtego czasu obserwowaliśmy odrodzenie Raptors, którzy wygrywali mecz za meczem i nie wypuścili już szansy z rąk.

Łatwo znów nie było, w trakcie meczu numer 6 Bucks mieli już nawet 15 punktów przewagi. Ostatecznie górą byli jednak Raptors, którzy wytrzymali próbę nerwów i w decydujących momentach trafiali rzuty z dystansu.

Kawki Leonard zdobył 27 punktów i miał aż 17 zbiórek oraz 7 asyst. Bardzo dobrze grający w tej serii Kyle Lowry miał 17 punktów i 8 asyst, a niesamowity ostatnio rezerwowy Fred VanFleet trafił 4/5 z dystansu.

Raptors znów udało się w sporym stopniu ograniczyć Giannisa Antetokounmpo, który skończył z 21 punktami i 11 zbiórkami. Wyraźnie przegrał rywalizację w całej serii z Leonardem.

Po ostatnim gwizdku przed halą i w całym Toronto wybuchło szaleństwo. Wielki finał NBA zaczyna się w nocy z czwartku na piątek. Przewagę parkietu będą mieli Raptors, którzy w sezonie zasadniczym nie tylko mieli nieco lepszy bilans, ale – co ciekawe – wygrali oba mecze z Golden State Warriors.

