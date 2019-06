RAPTORS!!! Znów ograli Warriors i prowadzą już 3:1 w finale! (WIDEO)

Ekipa z Toronto jest o krok od mistrzostwa NBA! Kawhi Leonard był najlepszy na boisku, a Raptors ponownie pokonali Warriors na ich parkiecie (105:92) i do szczęścia potrzebują już tylko jednego zwycięstwa.

– Nie chodzi tylko o to, czy masz gwiazdy, trafiasz trójki, notujesz więcej zbiórek. Wygrywa ten, kto na parkiecie zostawia więcej serca. I Raptors, od połowy serii z Milwaukee Bucks, dają z siebie wszystko, by wygrać. I wygrywają – podsumował zaraz po meczu w Oracle Arena słynny Chris Webber.

W Warriors wrócił do gry Klay Thompson i nie zawiódł. Zdobył 28 punktów i trafił 6 razy z dystansu. Steph Curry tym razem zdobył 27 oczek, ale chybił kilka istotnych rzutów. Poza nimi dwoma, żaden z graczy gospodarzy nie trafił rzutu za 3 punkty. Gospodarze po dobrej 1. kwarcie do końca meczu byli słabsi, a „swoją” 3. kwartę przegrali aż 16 punktami.

Raptors zwycięzyli, bo znów fantastycznie zagrał Kawhi Leonard, który zdobył 36 punktów, miał 12 zbiórek i 4 przechwyty – dominował po obu stronach parkietu. Trafił 5/9 z dystansu. Pascal Siakam dodał 19 punktów.

Fred VanVleet w obronie dobrze utrudniał życie Curry’emu, zdobył 8 punktów i przy okazji mocno oberwał od Shauna Livingstona, co skończyło się krwawieniem i złamanym zębem. Rewelacyjnie w ataku zagrał Serge Ibaka, którego nie mogli zatrzymać wysocy Warriors. Weteran zdobył aż 20 punktów w 22 minuty, trafił doskonałe 9 z 12 rzutów z gry.

Raptors wygrali oba mecze na parkiecie Golden State, prowadzą 3:1, a seria przenosi się teraz do Kanady. Mecz numer 5 w Toronto, w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu.

