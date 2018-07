Ratajczak i Czujkowski w Koszalinie – AZS weteranów

Łukasz Ratajczak przeniósł się do „Akademików”, zamieniając się klubami z Szymonem Kiwilszą. W Koszalinie zagra również, wracający do ekstraklasy, Alan Czujkowski.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Łukasz Ratajczak (32 lata, 201 cm) to bardzo już doświadczony zawodnik występujący na pozycji środkowego i silnego skrzydłowego. W ostatnim roku reprezentował barwy beniaminka GTK Gliwice. Notował średnio 4,7 punktu oraz 3 zbiórki na mecz, spędzając na parkiecie średnio 13 minut.

W przeszłości Ratajczak grał dla m.in. Kageru Gdynia, Polpaku Świecie, Czarnych Słupsk, Trefla Sopot, Basketu Poznań i Stali Ostrów Wielkopolski, zwykle będąc graczem dalszego planu. W Koszalinie ma zastąpić Szymona Kiwilszę (20 lat, 201 cm), który dla odmiany już przed kilkoma dniami powędrował do GTK Gliwice.

Od piątku oficjalnie wiadomo też, że Alan Czujkowski (28 lat, 199 cm) ponownie zagra w PLK. Przed przyjściem do Koszalina, grał w Spójni, z którą ostatnio wywalczył awans do ekstraklasy. Zdobywał tam średnio 10,7 punktu, 4,7 zbiórki i 2,5 asysty na mecz. W Stargardzie po awansie na jego miejsce ściągnięto Piotra Pamułę.

Do tej pory kontrakty z AZS Koszalin podpisali: Marek Zywert, Krzysztof Jakóbczyk, Grzegorz Surmacz, Dragoslav Papić, Marko Tejić, Drew Brandon i Alan Czujkowski.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>