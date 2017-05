Ray Allen w Polsce – intymna wycieczka gwiazdora NBA

W poniedziałek przyleciał do Warszawy, obejrzał m.in. film „Azyl” w Arkadii. We wtorek udał się do Oświęcimia, w środę zwiedzi kolejne miejsca upamiętniające historię Żydów w Polsce i odleci do USA.

Trzydniową wizytę Raya Allena w Polsce zorganizowała fundacja From the Depths, której celem jest budowanie i podtrzymywanie relacji polsko-żydowskich oraz pielęgnowanie pamięci o Holocauście. Jej założycielem jest posiadający polskie korzenie Jonny Daniels, który ma dobre kontakty z amerykańskimi politykami czy celebrytami. M.in. z byłym mistrzem NBA.

Allen zawsze interesował się historią, muzeami, a po zwiedzeniu Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, zainteresował się historią Żydów. W grudniu 2016 roku Barack Obama włączył byłego koszykarza do Rady Pamięci Holocaustu, a Allen zawsze chciał odwiedzić Polskę, m.in. po to, by porozmawiać z ocalałymi z zagłady.

W poniedziałek Allen odwiedził warszawskie Zoo, gdzie rodzina Żabińskich ukrywała Żydów w czasie wojny i miał to szczęście, że natrafił na jednego z ocalonych. Potem koszykarz pojawił się w klasztorze sióstr z zakonu Franciszkanek Rodziny Maryi, które uratowały kilkaset dzieci.

Wieczorem Allen – razem z 50 zakonnicami – poszedł na film „Azyl”, który opowiada o historii rodziny Żabińskich. Wtorek Amerykanin spędził w Oświęcimiu, a w środę obejrzy jedną z żydowskich kryjówek na Mazowszu.

– Nie planujemy żadnych spotkań z dziennikarzami, ani aktywności koszykarskich. To prywatna, intymna wizyta Raya Allena w Polsce, on bardzo chciał spotkać się z ocalałym, posłuchać żyjących świadków zagłady. To niesamowite, jaki jest zaangażowany i skoncentrowany – mówi PolskiKosz.pl Lena Klaudel z fundacji From the Depths.

– Ray bardzo interesuje się historią Żydów i Holocaustu, a z racji tego, że jest rozpoznawalny i ceniony, jest doskonałą osobą do tego, by przekazywać informacje o nich młodym pokoleniom.

ŁC