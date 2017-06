Razem po złoto – młodzicy z Włocławka mistrzami Polski!

W zaciętym finale w Opalenicy TKM pokonał 49:43 MKS Ochota Warszawa. Młodzicy z Włocławka walczyli w nim tak, jak przez całe mistrzostwa Polski do lat 14.

Patrząc na wyniki z ogólnopolskich turniejów, TKM nie był faworytem finału. Włocławianie przegrywali po jednym meczu i w ćwierćfinale, i w półfinale, i w finale. Awans do strefy medalowej uzyskali dzięki ledwie dwupunktowej wygranej z gospodarzami, Basket Teamem Opalenica.

Rywale z Warszawy? Oni nie przegrali ani jednego meczu przez cały sezon, do niedzieli mieli bilans 29-0!

I w finale to właśnie Ochota zaczęła lepiej – na początku drugiej kwarty było 20:11 dla chłopaków z Warszawy. Ale TKM, zaprawiony w meczach, w których przegrywał lub zwyciężał minimalnie, walczył – odrobił straty z nawiązką, m.in. dzięki wygranej 17:6 trzeciej kwarcie. W ostatniej, w której było mnóstwo niecelnych rzutów, włocławianie prowadzenie utrzymali – przegrali ją tylko 5:6.

Najwięcej punktów dla TKM, 14, zdobył Jakub Andrzejewski – syn Tomasza, który niedawno awansował z Legią do PLK. 9 punktów i 9 zbiórek miał Oliwier Bednarek. Dla Ochoty po 11 „oczek” rzucili Wojciech Nojszewski i Bartosz Sitek.

Mistrzowski skład TKM Włocławek:

Zawodnicy: Dawid Bykowski, Michał Szabelski, Jakub Andrzejewski, Oliwier Bednarek, Igor Bladoszewski, Maciej Włudarski, Maciej Wojciechowski, Wiktor Łukasik, Krystian Szortyka, Damian Błędowski, Marcel Parowiński, Adam Chodulski, Adam Janowski. Trener: Krystian Kurlapski. Asystent: Maciej Żywiczka.

Końcowa kolejność MP młodzików:

1. TKM Włocławek

2. MKS Ochota Warszawa

3. MKKS Rybnik

4. Wilki Morskie Szczecin

5. Basket Team Opalenica

6. WKK Wrocław

7. MOSM Bytom

8. Śląsk Wrocław

