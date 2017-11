Real lepszy od Iberostaru – wyskoki Mateusza Ponitki

Świetny mecz Iberostaru z Realem skończył się wygraną faworyta 84:74. Mateusz Ponitka rzucił 10 punktów, Luka Doncić miał 11. Klasę pokazał weteran Felipe Reyes, który zdobył 18 punktów i miał 7 zbiórek dla gości.

Iberostar zaczął mecz znakomicie – od prowadzenia 12:0. Gospodarzom wpadały wszystkie rzuty, gościom – nic. Facundo Campazzo nie trafił nawet w kontrze sam na sam z koszem.

Ale Real, który niedawno przegrał u siebie z Chimkami i w Eurolidze i zakończył serię 10 zwycięstw, pozbierał się szybko. Anthony Randolph, a także Luka Doncić dość szybko doprowadzili do wyrównanego meczu. W drugiej połowie Real kontrolował wynik, ale spotkanie było zacięte do końca.

Mateusz Ponitka miał kilka przebłysków, efektownych akcji. Grało mu się ciężko, punkty wyszarpywał wymuszając faule i walcząc w polu trzech sekund, ale udało mu się zdobyć ważnego kosza w końcówce, gdy wymanewrował Felipe Reyesa i trafić efektownego zawijasa w pierwszej połowie.

W sumie skrzydłowy reprezentacji zdobył 10 punktów (3/6 z gry i 4/6 z wolnych), miał 4 zbiórki w 24 minuty.

Półtorej minuty przed końcem, po punktach Mike’a Tobeya, Iberostar przegrywał tylko 74:75, ale potem kluczową trójkę trafił Jeff Taylor i punktowali już tylko goście.

Real ma bilans 7-0, a Iberostar 4-3.

