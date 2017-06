Real Madryt jak z NBA – 82 mecze w sezonie

42 spotkania w lidze hiszpańskiej, 36 meczów w Eurolidze, 3 w Pucharze Króla i 1 w turnieju o Superpuchar – „Królewscy” w niemal każdych rozgrywkach grali w tym sezonie do samego końca.

Real nie uzna tego sezonu za udany – nie udało mu się obronić mistrzostwa Hiszpanii, w finale zespół Pablo Laso przegrał 1-3 z Valencią, choć miał przewagę boiska. W Eurolidze Real też był najlepszy po rundzie zasadniczej, ale w Final Four przegrał i z Fenerbahce, i z CSKA Moskwa. A na początku sezonu madrytczycy przegrali w półfinale turnieju o Superpuchar Hiszpanii z Barceloną.

Koszykarze Realu zdobyli zatem tylko jedno trofeum – w lutym wywalczyli Puchar Króla, pokonując w finale Valencię 97:95. Dla „Królewskich” jeden puchar to mało – przecież w 2015 roku ten zespół wygrał i Euroligę, i mistrzostwo Hiszpanii, i Puchar Króla, i Superpuchar, a na dodatek jeszcze Puchar Interkontynentalny (choć ten rozgrywany był we wrześniu, na początku kolejnych rozgrywek). Pięć trofeów było kompletną dominacją.

Teraz Realowi udało się jednak coś wyjątkowego – grając do końca na trzech frontach „Królewscy” zakończyli sezon z 82 meczami. Można powiedzieć, że między 23 września, a 16 czerwca rozegrali pełną rundę zasadniczą z NBA.

Tak duża liczba spotkań miała dwa powody – raz, że koszykarze z Madrytu w każdych rozgrywkach grali do końca, a dwa, że po reformie Euroligi już w samej rundzie zasadniczej jest aż 30 meczów. We wspomnianym sezonie 2014/15, gdy Real zdobył 5 trofeów, rozegrał 80 spotkań (jeśli wrześniowy Puchar Interkontynentalny zaliczymy do tamtego sezonu).

Bilans Realu w minionych rozgrywkach to 60-22, madrytczycy wygrali 73 proc. spotkań. W lidze hiszpańskiej było to 31-11, w Eurolidze 26-10, w Pucharze Króla 3-0, w Superpucharze 0-1.

Najwięcej meczów rozegrali w Realu 34-letni rzucający Jaycee Carroll oraz ledwie 18-letni Słoweniec Luka Doncić.

Dla porównania – mistrz Polski Stelmet Zielona Góra rozegrał w tym sezonie 66 spotkań (PLK, Liga Mistrzów, FIBA Europe Cup, Puchar Polski, Superpuchar).

