Rekord Pau Gasola – nie pobije go już nikt!

37-letni Hiszpan ma już 1111 punktów zdobytych na EuroBasketach, w tym turnieju pewnie ten wynik jeszcze podkręci. I będzie to rekord nieosiągalny.

Pau Gasol rozgrywa swój siódmy EuroBasket – dotychczas zdobył trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal. Zawsze, jak gra na ME, Hiszpania kończy turniej na podium.

W czwartek Gasol zdobył 20 punktów w meczu z Węgrami, celną trójką w drugiej kwarcie prześcignął dotychczasowego lidera – Tony’ego Parkera. Na marginesie – Francuz, który zakończył już reprezentacyjną karierę, na czoło listy wskoczył dwa lata temu w Montpellier w meczu z Polską.

Rekordu Pau Gasola już nikt raczej nie pobije. A na pewno nie w najbliższych dekadach. Z prostej przyczyny – to ostatni EuroBasket rozgrywany w dwuletnim cyklu, teraz mistrzostwa Europy odbywać się będą co cztery lata. Praktycznie niemożliwe będzie wystąpić w siedmiu turniejach, jak Gasol.

Na dodatek Hiszpan, nie dość, że jest znakomitym graczem, to jeszcze na EuroBasketach grał w świetnej drużynie, która zawsze walczyła o medale. Czyli – rozgrywała maksymalną liczbę spotkań.

Wielki Pau Gasol na EuroBaskecie na zawsze zostanie po prostu największy.

Najwięcej punktów na EuroBasketach (w nawiasie mecze):

1. Pau Gasol 1111 (55)

2. Tony Parker 1104 (68)

3. Dirk Nowitzki 1052 (49)

4. Nikos Galis 1030 (33)

5. Kamil Brabenec 948 (62)

6. Miki Berkovich 917 (51)

7. Juan Antonio San Epifanio 889 (58)

8. Emiliano Rodriguez 864 (55)

9. Radivoj Korac 844 (34)

10. Stanislav Kropilak 769 (55)

10. Panagiotis Giannakis 769 (58)

