Rekordowy Kyrie Irving – co za trzecia kwarta!

Rozgrywający Cavs zdobył 19 punktów w niespełna pięć minut, w sumie rzucił 42, a jego ekipa po świetnej drugiej połowie pokonała Celtics 112:99. W finale Wschodu jest 3-1.

Skazywani na pożarcie po dwóch porażkach u siebie goście z Bostonu po zwycięstwie w meczu nr 3 odżyli, pierwszą kwartę wtorkowego meczu wygrali 29:19. Znów dobrze radzili sobie bez Isaiaha Thomasa, grali zespołowo, każdy z ich koszykarzy dokładał coś od siebie.

Tuż po przerwie Celtics wygrywali jeszcze 61:50, ale wtedy zaczął się popis Cavs, a w szczególności Kyrie Irvinga, który zagrał znakomicie. Mijał rywali jak tyczki, trafiał z dystansu, był nie do zatrzymania w rzutach – w ostatnich 4.48 minuty zdobył 19 „oczek”, w całej trzeciej kwarcie rzucił 21.

I to wszystko mimo podkręconej kostki po nastąpieniu na nogę Terry’ego Roziera. Irving posiedział chwilę na boisku, zawiązał mocniej but i grał dalej.

Po wygranej 40:23 trzeciej kwarcie Cavs wyszli na prowadzenie 87:80, które ustalił oczywiście Irving trafiając trójkę w ostatniej sekundzie. W czwartej kwarcie gospodarze kontrolowali już wynik, wygrali 112:99.

Irvinga (15/22 z gry, swoje rekordowe w play-off 42 punkty) świetnie wspierał LeBron James, który po zapaści w meczu nr 3 wrócił na swój normalny poziom – zdobył 34 punkty, miał 5 zbiórek i 6 asyst. Trafił 15 z 27 rzutów z gry.

Mecz nr 5 odbędzie się w piątek w Bostonie.

